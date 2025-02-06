Підтримка бізнесу, аграріїв і переселенців: Запорізька область отримала майже 400 млн грн від Mercy Corps

Міжнародна організація Mercy Corps спрямувала на підтримку жителів Запорізької області 395 мільйонів гривень. Люди отримали грошову допомогу, бізнес – гранти на розвиток власної справи, а аграрії – фінансування для ведення господарства.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Обласна влада та Mercy Corps планують реалізовувати ще більше проєктів та підписати відповідний меморандум щодо співпраці.

"Зараз також докладаємо зусилля для того, щоб допомогти людям, які постраждали від війни, адаптуватися та відновити економічну незалежність. Ми підтримуємо фермерів, підприємців, допомагаємо як маленьким господарствам, так і більшим компаніям ", — розповіла заступниця керівниці представництва Mercy Corps в Україні Єлизавета Барань.

Mercy Corps працювала в Україні у 2015-2016 роках, але згодом призупинила свою діяльність. Після початку повномасштабної війни програми відновилися та значно розширилися. З березня 2022 року міжнародна організація допомогла майже 39 000 жителям Запорізької області. Допомога включала грошові виплати, продуктові, будівельні та гігієнічні набори, а також психосоціальну підтримку. У 2023-2024 роках 90 домогосподарств отримали гранти на реалізацію проєктів самозайнятості, зокрема і в аграрному секторі, 5 підприємств отримали підтримку на відновлення своєї діяльності.

Раніше повідомлялося, що Запорізька обласна військова адміністрація домовилася з державним Укргазбанком, що зможе компенсувати відсотки за кредитами місцевого бізнесу в цій фінустанові. В обласному бюджеті закладено 11 мільйонів гривень на підтримку бізнесу.