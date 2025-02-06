Поддержка бизнеса, аграриев и переселенцев: Запорожская область получила около 400 млн грн от Mercy Corps

Международная организация Mercy Corps направила в поддержку жителей Запорожской области 395 миллионов гривен. Люди получили денежную помощь, бизнес – гранты на развитие собственного дела, а аграрии – финансирование для ведения хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Областная власть и Mercy Corps планируют реализовывать еще больше проектов и подписать соответствующий меморандум о сотрудничестве.

"Сейчас также прилагаем усилия для того, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны, адаптироваться и восстановить экономическую независимость. Мы поддерживаем фермеров, предпринимателей, помогаем как маленьким хозяйствам, так и крупным компаниям", — рассказала замглавы представительства Mercy Corps в Украине Елизавета Барань.

Mercy Corps работала в Украине в 2015-2016 годах, но затем приостановила свою деятельность. После начала полномасштабной войны программы возобновились и значительно расширились. С марта 2022 года международная организация помогла почти 39 000 жителям Запорожской области. Помощь включала денежные выплаты, продуктовые, строительные и гигиенические наборы, а также психосоциальную поддержку. В 2023-2024 годах 90 домохозяйств получили гранты на реализацию проектов самозанятости, в том числе и в аграрном секторе, 5 предприятий получили поддержку на возобновление своей деятельности.

Ранее сообщалось, что Запорожская областная военная администрация договорилась с государственным Укргазбанком, что сможет компенсировать проценты по кредитам местного бизнеса в этом банке. В областном бюджете заложено 11 миллионов гривен в поддержку бизнеса.