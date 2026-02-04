Государство направило более 400 млн грн в поддержку садов и теплиц в 2026 году

Государство выделило более 400 млн грн в поддержку развития садов и теплиц в 2026 году. Подать заявки на гранты для садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства можно через портал “Дія”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Гранты для садоводства

Со 2 февраля начался прием заявок на государственную поддержку в форме грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. На реализацию программ предусмотрено более 400 млн. грн., из которых 220 млн. грн. выделено на развитие теплиц, а 235 млн. грн. - на садоводство.

Подать заявки можно онлайн через портал "Дія", что упрощает процесс получения грантов и делает его доступным для всех аграриев.

Сколько денег можно получить?

Гранты на сады можно получить для высадки и обустройства насаждений площадью от 1 до 25 гектаров. Максимальный размер поддержки – до 10 млн грн на одного получателя, но не более 400 тыс. грн на гектар.

Гранты на теплице предоставляются для строительства модульных теплиц площадью от 0,4 до 2,4 га. Размер гранта зависит от площади:

0,4–0,6 га – до 2 млн грн;

0,8–1,2 га – до 3,5 млн грн;

1,6–2,4 га – до 7 млн грн.

В этом году государство уделяет особое внимание устойчивости агросектора в условиях войны. Для проектов на прифронтовых и деоккупированных территориях государство может покрывать до 80% стоимости проекта.