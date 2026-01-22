Запланована подія 2

Фермеры активизировать продажи кукурузы, но цены держатся на высоком уровне: чего ждать дальше

кукуруза
Экспортные цены на кукурузу увеличиваются. / Freepik

В Украине сезонная продажа кукурузы, которая обычно стартует после 10–15 января, в этом году столкнулась с препятствием. Из-за сильных морозов логистика и поставки зерна растут гораздо медленнее, чем ожидалось, что позволяет ценам удерживаться на высоких отметках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Рынок Украины

Однако на валютном фронте ситуация несколько стабилизировалась. Снижение курса доллара на межбанке (с 43,59 до 43,15 грн/доллар в неделю) остановило стремительный рост гривневых цен на внутреннем рынке. В то же время экспортные цены продемонстрировали устойчивость и даже поднялись на 1–2$/т, достигнув уровня 205–206$/т (или 10000–10150 грн/т) с доставкой в порты Черного моря.

Кроме того, как отмечают в "АПК Информ", цены спроса на фуражную кукурузу в портах Большой Одессы и Дуная выросли на 2-3 $/т и по состоянию на 21 января 2026 года озвучиваются в диапазонах 203-210 и 200-208 $/т CPT.

А налитики считают, что дальнейшая судьба цен внутри страны будет зависеть от погоды. Ожидаемое потепление может позволить фермерам возобновить уборку кукурузы, оставшейся в полях. Это приведет к появлению на рынке большого количества дешевого, поврежденного зерна, что непременно начнет давить на внутренние ценники.

Мировые рынки

На глобальной арене ситуация выглядит более спокойной. Мартовские фьючерсы в Чикаго торгуются на уровне 166 $/т — это самый низкий показатель с середины августа. Трейдеры прогнозируют затишье до конца февраля, пока не будут обнародованы первые планы по площадям посева кукурузы в США на 2026 год.

На мировой рынок кукурузы имеет значительное влияние агросерктор Аргентин. Сейчас в стране царит жара, грозящая снизить потенциал будущего урожая. Однако в целом аргентинцы настроены оптимистично: благодаря расширению посевных площадей урожай ожидается на уровне 53-62 млн т, что значительно превышает 50 млн т прошлого года.

Напомним, 8 января сообщалось, что экспортные цены на кукурузу выросли на 2-3 $/т до уровней 204-206 $/т или 9800 – 9900 грн/т с доставкой в черноморские порты.

Автор:
Татьяна Ковальчук