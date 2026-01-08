Цены на кукурузу в портах Украины растут из-за морозов и дефицита: прогноз для фермеров

В Украине наблюдается уверенный рост закупочных цен на кукурузу на фоне ненастья и задержки поставок. За неделю экспортные цены выросли на 2-3 $/т до уровней 204-206 $/т или 9800 – 9900 грн/т с доставкой в черноморские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Электронной зерновой биржи Украины.

Ситуация в Украине

Главной причиной стало сочетание сезонного затишья и логистических проблем в черноморских портах. Из-за морозов и снегопадов предложение зерна от фермеров увеличится не ранее 20-25 января, тогда как трейдеры уже запланировали большие объемы отгрузок.

Кроме того, курс доллара на межбанке с начала 2026 г. вырос на 1,5% до 42,92/42,96 грн/доллар, благодаря чему закупочные цены на кукурузу в портах повысились на 130 грн/т.

В декабре 2025 года Украина отгрузила 1,92 млн т кукурузы, но в целом за первую половину сезона экспортировано лишь 5,96 млн т. Это на 64% меньше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают: чтобы выйти на запланированные 23 млн т за сезон, нужно отгружать по 2,7-2,8 млн т ежемесячно, что является сложной задачей из-за высокой стоимости украинского зерна по сравнению с мировыми аналогами.

Мировые тренды

Пока Украина борется с морозами, Южная Америка и США демонстрируют высокую активность, давящую на мировые котировки. Бразилия в декабре экспортировала 6,13 млн т кукурузы, что на 43% выше показателя 2024 года. Хорошая погода в регионе только улучшает прогнозы урожая. Экспорт США с сентября составил 26,8 млн т (+64,8% к прошлому году), обеспечив треть от годового плана.

Мартовские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за неделю до нового года снизились на 3%, но в первую неделю 2026 года выросли на 1,6% до 176 $/т и торгуются на 0,7% выше месяца назад.

Прогноз для фермеров

Нынешний рост цен в портах Украины может быть кратковременным. Эксперты ожидают усиления конкурентной борьбы на мировых рынках уже в феврале-марте, когда вырастет предложение из Аргентины и Украины. Фермеры, готовые к продаже зерно, могут воспользоваться текущей волной роста цен на этой и следующей неделе.

Напомним, в первой декаде декабря 2025 г. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем обновленном отчете на маркетинговый год 2025/26 (МГ) резко снизило прогноз урожая кукурузы в Украине сразу на 3 миллиона тонн, зафиксировав его на отметке 29 млн т.