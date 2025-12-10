Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая кукурузы в Украине на 3 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем обновленном отчете на маркетинговый год 2025/26 (МГ) резко снизило прогноз урожая кукурузы в Украине сразу на 3 миллиона тонн, зафиксировав его на отметке 29 млн т. Этот шаг стал тревожным сигналом для трейдеров и мгновенно повлиял на мировые котировки.

Хотя этот показатель все еще на 8% превышает прошлогодний, столь значительное "списание" объемов повлекло за собой цепную реакцию, мгновенно повлияв на мировые котировки.

Причиной такого прогноза для Украины стали неблагоприятные погодные условия и задержка уборки, что привело к снижению оценки урожайности на 5% (до 6,9 т/га) и сокращению уборочных площадей.

Изменения в мировом балансе

Решение USDA прямо повлияло на мировой баланс по кукурузе. В целом мировое производство кукурузы было снижено на 3,27 млн т. Это произошло в основном за счет Украины, а также Канады (где прогноз снизился на 0,68 млн т). Впрочем, это частично компенсируется повышением отметки для ЕС (на 1 млн т) и РФ (на 0,4 млн т).

На Чикагской бирже реакция была мгновенной: фьючерсы на кукурузу выросли на 1% до 173,5 $/т, поддерживая высокие котировки. Этому способствовало и повышение прогноза экспорта для США сразу на 3,17 млн т, что хотя и компенсирует уменьшение украинских поставок на 1,5 млн т (до 23 млн т), но в то же время значительно снижает их внутренние запасы.

Мировой прогноз USDA

Прогноз конечных запасов кукурузы в мире был снижен на 2,2 млн т до 278,2 млн т. Прогноз мирового потребления наоборот был повышен на 0,64 млн т до рекордных 1,3 млрд т. Важно, что столь высокий уровень потребления на 14 млн т будет превышать прогнозируемый уровень производства.

Аналитики отмечают, что повышение мирового потребления выглядит нелогичным, ведь прогнозы по мировому производству пшеницы выросли на 37 млн т по сравнению с прошлым сезоном. Это может существенно снизить спрос на кукурузу как фуражное зерно, особенно если она будет оставаться дороже пшеницы.

Трейдеры ожидают, что в следующих отчетах USDA, вероятно, повысит прогнозы урожая для Китая и Бразилии и, возможно, снизит прогноз потребления. В настоящее время рынок находится в состоянии напряжения, поскольку ощущение дефицита из-за "потери" украинских миллионов тонн поддерживает высокую цену на зерно.

Напомним, в Украине зафиксировано резкое снижение цен на кукурузу на внутренних элеваторах, обрушившихся до уровня 8200-8600 грн/т. Это падение вызвано комплексом внутренних логистических проблем, ограничением мощностей элеваторов и внешним давлением, влияющим на экспорт.