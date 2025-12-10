Міністерство сільського господарства США знизило прогноз врожаю кукурудзи в Україні на 3 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму оновленому звіті на маркетинговий рік 2025/26 (МР) різко знизило прогноз врожаю кукурудзи в Україні одразу на 3 мільйони тонн, зафіксувавши його на позначці 29 млн т. Цей крок став тривожним сигналом для трейдерів і миттєво вплинув на світові котирування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Хоча цей показник все ще на 8% перевищує минулорічний, таке значне "списання" обсягів спричинило ланцюгову реакцію, миттєво вплинувши на світові котирування.

Причиною такого прогнозу для України стали несприятливі погодні умови та затримка збирання, що призвело до зниження оцінки врожайності на 5% (до 6,9 т/га) та скорочення площ до збирання.

Зміни у світовому балансі

Рішення USDA прямо вплинуло на світовий баланс по кукурудзі. Загалом, світове виробництво кукурудзи було знижено на 3,27 млн т. Це відбулося в основному за рахунок України, а також Канади (де прогноз знизився на 0,68 млн т). Втім, це частково компенсується підвищенням оцінки для ЄС (на 1 млн т) та РФ (на 0,4 млн т).

На Чиказькій біржі реакція була миттєвою: ф'ючерси на кукурудзу зросли на 1% до 173,5 $/т, підтримуючи високі котирування. Цьому сприяло і підвищення прогнозу експорту для США одразу на 3,17 млн т, що, хоч і компенсує зменшення українських поставок на 1,5 млн т (до 23 млн т), але водночас значно знижує їхні внутрішні запаси.

Світовий прогноз USDA

Прогноз кінцевих запасів кукурудзи у світі був знижений на 2,2 млн т до 278,2 млн т. Прогноз світового споживання навпаки, був підвищений на 0,64 млн т до рекордних 1,3 млрд т. Важливо, що такий високий рівень споживання на 14 млн т перевищуватиме прогнозований рівень виробництва.

Аналітики відзначають, що підвищення світового споживання виглядає нелогічним, адже прогнози щодо світового виробництва пшениці зросли на 37 млн т порівняно з минулим сезоном. Це може суттєво зменшити попит на кукурудзу як фуражне зерно, особливо якщо вона залишатиметься дорожчою за пшеницю.

Трейдери очікують, що у наступних звітах USDA, ймовірно, підвищить прогнози врожаю для Китаю та Бразилії та, можливо, знизить прогноз споживання. Наразі ж ринок перебуває у стані напруги, оскільки відчуття дефіциту через "втрату" українських мільйонів тонн підтримує високу ціну на зерно.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зниження цін на кукурудзу на внутрішніх елеваторах, які обвалилися до рівня 8200–8600 грн/т. Це падіння викликано комплексом внутрішніх логістичних проблем, обмеженням потужностей елеваторів та зовнішнім тиском, що впливає на експорт.