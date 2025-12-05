Вологість зерна та проблеми з логістикою: ціни на кукурудзу на елеваторах України різко знизились

В Україні зафіксовано різке зниження цін на кукурудзу на внутрішніх елеваторах, які обвалилися до рівня 8200–8600 грн/т. Це падіння викликано комплексом внутрішніх логістичних проблем, обмеженням потужностей елеваторів та зовнішнім тиском, що впливає на експорт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

На кінець листопада в Україні з 3,31 млн га або 75% площ намолочено 22,486 млн т кукурудзи при врожайності 6,79 т/га. За прогнозами метеорологів, очікуються заморозки та суха погода, що дозволить трохи зменшити вологість зерна (яка наразі сягає 25–35%) та завершити збирання.

Фактори цінового тиску

Значне зниження закупівельних цін в Україні обумовлене низкою чинників:

несприятлива погода та висока вологість зерна ускладнюють збирання;

обмежені потужності елеваторів для сушіння та приймання;

зростання вартості доставки до портів: на 400–1000 грн/т до 1400–2000 грн/т через збільшення пропозиції зерна та дефіцит автотранспорту.

Крім того, погрози РФ посилити атаки українських портів та суден з метою блокування експорту, що призвело до підвищення ставок страхування та фрахту.

За тиждень експортні ціни попиту на кукурудзу в портах України впали на 50–150 грн/т до 9850–9900 грн/т (206–207 $/т) з доставкою в грудні.

Внаслідок цих проблем, темпи експорту кукурудзи з України залишаються низькими. З початку сезону 2025/26 експортовано лише 3,88 млн т зернової, що значно менше порівняно з 7,6 млн т торік.

Світовий контекст

На світовому ринку також спостерігається тиск. Бразилія, за прогнозами агенції ANEC, планує експортувати 5 млн т кукурудзи у грудні (стільки ж, як у листопаді, і значно більше, ніж у грудні 2024 р), що посилить конкуренцію з кукурудзою зі США та України. Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго, хоч і виросли на 1,1% до 172 $/т, загалом залишаються під тиском фундаментальних чинників зростання світової пропозиції пшениці та кукурудзи.

Раніше повідомлялося, що попри часткове покращення погодних умов, швидкість надходження нової кукурудзи на внутрішній та експортний ринок залишається суттєво обмеженою. Ключовою причиною обмеженої пропозиції є висока вологість зібраного зерна. Елеватори по всій країні стикаються з нестачею потужностей і змушені просити фермерів тимчасово призупинити завезення нових партій зерна.