Влажность зерна и проблемы с логистикой: цены на кукурузу на элеваторах Украины резко снизились

В Украине зафиксировано резкое снижение цен на кукурузу на внутренних элеваторах, обрушившихся до уровня 8200–8600 грн/т. Это падение вызвано комплексом внутренних логистических проблем, ограничением мощностей элеваторов и внешним давлением, влияющим на экспорт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

К концу ноября в Украине с 3,31 млн га или 75% площадей намолочено 22,486 млн т кукурузы при урожайности 6,79 т/га. По прогнозам метеорологов, ожидаются заморозки и сухая погода, что позволит немного уменьшить влажность зерна (в настоящее время достигает 25–35%) и завершить уборку.

Факторы ценового давления

Значительное снижение закупочных цен в Украине обусловлено рядом факторов :

неблагоприятная погода и высокая влажность зерна усложняют уборку;

ограниченные мощности элеваторов для сушки и приемки;

рост стоимости доставки в порты: на 400–1000 грн/т до 1400–2000 грн/т из-за увеличения предложения зерна и дефицита автотранспорта.

Кроме того, угрозы РФ усилить атаки украинских портов и судов с целью блокирования экспорта, что привело к повышению ставок страхования и фрахта.

За неделю экспортные цены спроса на кукурузу в портах Украины упали на 50–150 грн/т до 9850–9900 грн/т (206–207$/т) с доставкой в декабре.

Вследствие этих проблем темпы экспорта кукурузы из Украины остаются низкими. С начала сезона 2025/26 экспортировано лишь 3,88 млн т зерновой, что значительно меньше по сравнению с 7,6 млн т в прошлом году.

Мировой контекст

На мировом рынке также наблюдается давление. Бразилия, по прогнозам агентства ANEC, планирует экспортировать 5 млн т кукурузы в декабре (столько же, как в ноябре, и значительно больше, чем в декабре 2024 г.), что усилит конкуренцию с кукурузой из США и Украины. Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго, хоть и выросли на 1,1% до 172 $/т, остаются под давлением фундаментальных факторов роста мирового предложения пшеницы и кукурузы.

Ранее сообщалось, что несмотря на частичное улучшение погодных условий, скорость поступления новой кукурузы на внутренний и экспортный рынок остается существенно ограниченной. Ключевой причиной ограниченного предложения есть высокая влажность собранного зерна. Элеваторы по всей стране сталкиваются с нехваткой мощностей и вынуждены просить фермеров временно приостановить завоз новых партий зерна.