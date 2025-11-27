Запланована подія 2

Темпы сбора кукурузы в Украине упали, около трети урожая остается в полях

кукуруза
Темпы сбора кукурузы в Украине отстают от прошлогодних / Freepik

В Украине идет сложная и замедленная уборочная кампания кукурузы. На сегодняшний день аграрии уже намолотили почти 21 миллион тонн, однако около трети урожая до сих пор остается в полях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (ВАС).

Наибольшие задержки со сбором наблюдаются в северных и западных областях. Несмотря на улучшение погодных условий, скорость поступления новой кукурузы на внутренний и экспортный рынок остается существенно ограниченной.

Воздействие высокой влажности зерна

Ключевой причиной ограниченного предложения есть высокая влажность собранного зерна.

Аналитики департамента сельскохозяйственного кооператива ПУСК (созданного в рамках ВАС) объясняют: "Чтобы довести кукурузу до необходимых показателей, приходится снимать по 10–12% влажности. Это сильно замедляет работу сушилок".

Из-за столь значительной нагрузки элеваторы по всей стране сталкиваются с нехваткой мощностей и вынуждены просить фермеров временно приостановить завоз новых партий зерна. Это создает "узкое место" в логистической цепочке.

Цены растут

На фоне дефицита предложения на рынке наблюдается медленный, но стабильный рост цен.

Спотовые цены остаются стабильно выше форвардных контрактов и составляют $211–212 за тонну. В гривневом эквиваленте показатель достигает 10 100 – 10 200 грн/т и, вероятно, будет расти дальше.

"Мы видим медленное, но стабильное движение вверх. Цены могут прибавлять по $1–2 на тонне еженедельно", — прогнозируют эксперты, подчеркивающие положительный ценовой тренд, вызванный дефицитом качественного предложения.

Напомним, в Украине темпы экспорта кукурузы отстают с прошлого года: за 24 дня ноября экспортировано только 1,26 млн т (против 2,3 млн т в прошлом году), а с начала сезона 2025/26 – 3,12 млн т (по сравнению с 6,98 млн т в прошлом году).

Автор:
Татьяна Ковальчук