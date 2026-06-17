Расходы ВПЛ на аренду достигают 70% дохода, компенсаций от государства недостаточно – исследование

Потребность в жилье для ВПЛ – одна из самых острых проблем, которую невозможно решить только программой “єВідновлення” или отдельными инициативами. Решения со стороны государства должны быть системными и долгосрочными: доступная аренда, социальное жилье, прозрачный рынок аренды и механизмы поддержки людей, которые в результате вынуждены снимать жилье в других городах и селах.

Об этом заявляет Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает Delo.ua.

Народный депутат ссылается на результаты соцопроса "Благополучие, покупательские привычки и жилищный вопрос украинцев", которое проводили в конце мая.

Согласно результатам исследования, в целом аренду жилья выбирают 17% опрошенных украинцев. В то же время среди тех, кто после 24 февраля 2022 переехал в другую область, доля арендаторов растет до 65%. Среди ВПЛ, переместившихся в пределах своей области, жилье снимают 35%.

"Цифры показывают прямую связь между внутренним перемещением и потребностью в аренде. Для людей, потерявших возможность жить в собственном доме или вынужденных переехать из-за боевых действий, аренда часто становится не временным решением на несколько месяцев, а долгосрочной реальностью", – отметила Шуляк.

Вместе с тем аренда представляет собой существенную финансовую нагрузку. Результаты опроса показали: 36% арендаторов тратят на оплату жилья и коммунальные услуги от 20% до 50% своих доходов. Еще 28% направляют на эти расходы от 50 до 70% бюджета, а 16% опрошенных – более 70% своего дохода.

"Это означает, что для значительной части арендаторов жилищные расходы уже являются критическими или близкими к критическим. Особенно это касается ВПЛ, которые одновременно имеют расходы на адаптацию в новой общине, поиск работы, обучение детей и обустройство быта", – говорит нардепка.

Поэтому жилищная политика должна позаботиться не только о строительстве, но и о доступной аренде. Речь идет о легальном и понятном рынке, защите прав его участников, прозрачных договорах, а таком наличии социального доступного жилья для тех, кто не в состоянии выдержать рыночную цену.

Шуляк также отметила, что уменьшение налоговой нагрузки для арендодателей может стать одним из ключевых шагов по легализации рынка аренды. Если владельцам жилья станет проще и выгоднее оформлять официальные договоры, это обеспечит больший уровень защиты как для арендодателей, так и для арендаторов.

Напомним, в ряде регионов стоимость аренды квартир продолжает расти, в том числе это касается и регионов прифронтовых. В частности, в Сумской области за месяц цены подскочили на 165%, а средняя стоимость аренды однокомнатной достигла 14,6 тыс. грн.