Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В столицах ЕС аренда жилья выше минимальных зарплат: где худшая ситуация

город архитектура прага дерева европа
Прага – столица с наименее доступным жильем для аренды. / Freepik

В ряде европейских столиц расходы по аренде жилья уже превышают размер минимальной заработной платы. Самая сложная ситуация зафиксирована в столице Чехии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новое исследование, опубликованное Euronews со ссылкой на данные Европейской конфедерации профсоюзов.

В Праге средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет около 1710 евро в месяц, в то время как минимальная зарплата – всего 924 евро. Таким образом, для оплаты жилья требуется почти две минимальные зарплаты.

Похожая ситуация наблюдается и в других столицах ЕС. В Лиссабоне аренда превышает минимальный доход на 68%, а в Будапеште, Братиславе, Софии и Афинах расходы на жилье также значительно выше официального минимума оплаты труда.

В Париже средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет более 2500 евро, в то время как минимальная зарплата составляет около 1820 евро. Аналогичная проблема существует в Мадриде, Варшаве и Дублине, где даже полный минимальный доход не позволяет возместить расходы на жилье.

В то же время наиболее доступными для арендаторов с минимальными зарплатами остаются Брюссель и Берлин. Там соотношение между доходами населения и ценами на жилье значительно лучше.

Эксперты предупреждают, что стремительный рост стоимости жилья вместе с повышением цен на продукты и энергоносители все больше усугубляет финансовое положение европейцев и усиливает риски бедности.

Напомним, в Чехии в конце 2025 арендная плата за квартиры в Чехии в среднем снизилась на 1,2%, однако это не касается крупных городов и курортов.

Автор:
Ярослава Тюпка