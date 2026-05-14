В столицах ЕС аренда жилья выше минимальных зарплат: где худшая ситуация

В ряде европейских столиц расходы по аренде жилья уже превышают размер минимальной заработной платы. Самая сложная ситуация зафиксирована в столице Чехии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новое исследование, опубликованное Euronews со ссылкой на данные Европейской конфедерации профсоюзов.

В Праге средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет около 1710 евро в месяц, в то время как минимальная зарплата – всего 924 евро. Таким образом, для оплаты жилья требуется почти две минимальные зарплаты.

Похожая ситуация наблюдается и в других столицах ЕС. В Лиссабоне аренда превышает минимальный доход на 68%, а в Будапеште, Братиславе, Софии и Афинах расходы на жилье также значительно выше официального минимума оплаты труда.

В Париже средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет более 2500 евро, в то время как минимальная зарплата составляет около 1820 евро. Аналогичная проблема существует в Мадриде, Варшаве и Дублине, где даже полный минимальный доход не позволяет возместить расходы на жилье.

В то же время наиболее доступными для арендаторов с минимальными зарплатами остаются Брюссель и Берлин. Там соотношение между доходами населения и ценами на жилье значительно лучше.

Эксперты предупреждают, что стремительный рост стоимости жилья вместе с повышением цен на продукты и энергоносители все больше усугубляет финансовое положение европейцев и усиливает риски бедности.

Напомним, в Чехии в конце 2025 арендная плата за квартиры в Чехии в среднем снизилась на 1,2%, однако это не касается крупных городов и курортов.