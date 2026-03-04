Запланована подія 2

Цены на жилье в Чехии снова пошли вверх: квартиры подорожали более чем на 13%

дома старая архитектура небо облака
Нехватка новых квартир продолжает двигать цены вверх / Freepik

Рынок недвижимости Чехии в 2025 году вернулся к активному росту. После периода охлаждения цены на жилье снова начали быстро подниматься, особенно в сегменте квартир.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Prague Daily News.

По данным ČSOB Housing Index, в 2025 году стоимость квартир в стране выросла более чем на 13% в годовом исчислении, тогда как цены на дома повышаются примерно на 9%.

Рост был заметен и в течение года: квартиры подорожали в среднем на 3-3,5% ежеквартально, что свидетельствует о стабильном возобновлении спроса на рынке жилья.

Эксперты объясняют такую динамику сочетанием двух факторов: возвращением покупателей после спада и ограниченным предложением новой недвижимости. Постепенное понижение ипотечных ставок также стимулировало спрос.

Высокие цены традиционно фиксируются в столице. В 2025 году средняя стоимость жилья в Чехии составляла около 95,6 тыс. крон за квадратный метр, в то время как в Праге цены превысили 155 тыс. крон за кв. м.

Аналитики отмечают, что рынок жилья в стране остается под давлением дефицита новостроек, особенно в крупных городах. Именно недостаток новых квартир, в первую очередь в Праге, продолжает поддерживать тенденцию к росту цен.

В результате 2025 год отличился на рынке чешской недвижимости возвращением к росту, а жилье снова одним из самых привлекательных активов для инвестиций.

Напомним, цены на аренду в Чехии пошли на убыль, но тенденция характерна не для всех городов.

Автор:
Ярослава Тюпка