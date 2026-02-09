Запланована подія 2

В Чехии подешевела аренда жилья: где больше всего упали цены

Не все города в Чехии могут предложить более низкие цены за аренду жилья / Freepik

В конце прошлого года арендная плата за квартиры в Чехии в среднем снизилась на 1,2%, но это касается не всех городов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Gromada.cz .

Снижение цен на аренду жилья

В четвертом квартале прошлого года средняя цена за аренду составила примерно 332 кроны за квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель снизился на 1,2%.

Падение цен зафиксировано во всех сегментах жилищного фонда. Наиболее ощутимо подешевела аренда квартир в кирпичных домах — примерно на 1,2%. В панельных домах цены снизились меньше – на 0,3%, а в новых девелоперских проектах падение составило около 0,5%.

Эксперты объясняют такую динамику сезонным сокращением спроса на арендуемое жилье в конце года, что является традиционной тенденцией для рынка.

В то же время в ряде городов снижение стоимости аренды было более ощутимым. В частности, в Иглаве и Оломоуке цены упали на 2,7%, а в Либерке – на 2,2%.

Рост цен в крупных городах

Несмотря на общую тенденцию к удешевлению аренды, в отдельных чешских городах цены, напротив, выросли.

Наибольшее удорожание зафиксировали в Карловых Варах, где арендная плата увеличилась на 4,9%. Также заметный рост произошел в Пардубице – на 4,4%, а в Градце-Кралове цены поднялись на 2,9%.

В Праге, традиционно остающейся самым дорогим городом страны для аренды жилья, средняя стоимость также выросла — на 0,7%. В конце года аренда здесь составляла около 459 крон за квадратный метр.

Наиболее ощутимое повышение стоимости аренды зафиксировали в районах Praha 8 и Praha 3. В то же время в районе Praha 9 цены продемонстрировали незначительное снижение.

Эксперты отмечают, что в привлекательных районах столицы Чехии цены растут из-за повышенного спроса на качественное жилье.

Напомним, в Польше в 2026 году эксперты прогнозируют падение цен на покупку квартир, происходящее вследствие профицита предложения из-за одновременного ввода в эксплуатацию большого количества квартир.

Автор:
Ярослава Тюпка