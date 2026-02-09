У Чехії подешевшала оренда житла: де найбільше впали ціни

Наприкінці минулого року орендна плата за квартири в Чехії в середньому знизилась на 1,2%, однак це стосується не всіх міст.

Зниження цін на оренду житла

У четвертому кварталі минулого року середня ціна за оренду становила приблизно 332 крони за квадратний метр. Порівняно з попереднім кварталом цей показник зменшився на 1,2%.

Падіння цін зафіксували в усіх сегментах житлового фонду. Найбільш відчутно подешевшала оренда квартир у цегляних будинках — приблизно на 1,2%. У панельних будинках ціни знизилися менше — на 0,3%, а у нових девелоперських проєктах падіння склало близько 0,5%.

Експерти пояснюють таку динаміку сезонним скороченням попиту на орендоване житло наприкінці року, що є традиційною тенденцією для ринку.

Водночас у низці міст зниження вартості оренди було більш відчутним. Зокрема, в Іглаві та Оломоуці ціни впали на 2,7%, а в Ліберці — на 2,2%.

Зростання цін у великих містах

Попри загальну тенденцію до здешевлення оренди, в окремих чеських містах ціни, навпаки, зросли.

Найбільше подорожчання зафіксували у Карлових Варах, де орендна плата збільшилася на 4,9%. Також помітне зростання відбулося в Пардубіце — на 4,4%, а в Градці-Кралове ціни піднялися на 2,9%.

У Празі, яка традиційно залишається найдорожчим містом країни для оренди житла, середня вартість також зросла — на 0,7%. Наприкінці року оренда тут становила близько 459 крон за квадратний метр.

Найбільш відчутне підвищення вартості оренди зафіксували в районах Praha 8 та Praha 3. Водночас у районі Praha 9 ціни продемонстрували незначне зниження.

Експерти зазначають, що в привабливих районах столиці Чехії ціни зростають завдяки підвищеному попиту на якісне житло.

