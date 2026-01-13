Ринок нерухомості в Італії може вийти в лідери Європи у 2026 році після скандалів з дозволами

Ринок нерухомості Італії має всі шанси стати одним із лідерів у Європі вже у 2026 році. Політична стабільність у країні та наведення ладу в регулюванні після гучного скандалу з будівельними дозволами в Мілані поступово повертають довіру інвесторів. І це відбувається навіть попри обмежену пропозицію на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За прогнозом аналітиків, обсяг угод з нерухомістю в Італії цього року зросте на 8,4% — до 175,8 млрд євро (близько 205 млрд доларів США). Понад 80% цієї суми припадатиме на житлову нерухомість, яка залишається ключовим драйвером ринку.

За оцінками Scenari Immobiliari, динаміка італійського ринку виглядатиме сильнішою, ніж у більшості європейських країн. Для порівняння, ринок нерухомості Іспанії може зрости на 7%, Великої Британії — на 6,6%, Німеччини — на 4,1%, а Франції — лише на 3,2%.

Будівельний скандал у Мілані

Серйозним ударом по настроях інвесторів став будівельний скандал у Мілані, який набув розголосу у 2024 році. Йшлося про прискорену видачу дозволів на зведення висотних будівель, що викликало занепокоєння щодо можливого відтоку іноземного капіталу.

Наслідки виявилися відчутними: у Мілані — найбільшому ринку нерухомості Італії — було заморожено понад 100 будівельних проєктів після втручання суду. Ще рік тому аналітики Scenari Immobiliari застерігали, що затяжний глухий кут може коштувати місту до 38 млрд євро втрачених інвестицій упродовж десяти років — як безпосередньо в нерухомість, так і через негативний вплив на місцеву економіку.

Як ринку вдалось вирівнятись

Попри прогнози, ринок зберігає привабливість для інвесторів. За даними Scenari Immobiliari, у 2025 році обсяг угод з нерухомістю в Італії зріс майже на 7%, що вивело країну на друге місце у Європі після Іспанії.

Експерти звертають увагу, що значною мірою на цей факт вплинув період стабілізації під час трирічного правління прем`єр-міністра Джорджії Мелоні.

У місцевих компаніях зазначають, що очікуваного відтоку капіталу не сталося. Натомість розслідування підвищили вимоги інвесторів до перевірки активів. Рівень перевірки об’єктів перед купівлею став найглибшим за останні 25 років.

Девелопери додають, що більш жорсткі правила усунули головну проблему ринку — невизначеність у тлумаченні будівельних норм.

Додатковим позитивним сигналом для інвесторів є зниження спреду між італійськими та німецькими облігаціями, покращення рейтингових прогнозів і випереджальна динаміка Міланської біржі порівняно з іншими європейськими майданчиками.

Окрему роль відіграє і привабливий податковий режим — фіксований податок для дуже заможних іноземців, який за останні роки привів до Італії чимало мільйонерів.

Олімпійські ігри та вплив на ринок

Мілан знову повертається у фокус уваги напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року, які місто прийматиме разом із Кортіною. Подія вже підживлює ділову активність і притік коштів в економіку: за прогнозом Банку Італії, зростання ВВП прискориться до 0,7% у 2026 році після 0,5% у 2025-му. Втім, експерти наголошують, що ефект Олімпіади для ринку нерухомості, ймовірно, буде нетривалим і зосередиться передусім у готельному та туристичному сегментах.

Що стримує зростання?

Водночас головним викликом для ринку залишається дефіцит нової пропозиції. Аналітики Scenari Immobiliari прогнозують збільшення інвестицій у нерухомість до 12 млрд євро у 2026 році, однак застерігають: нестача нових проєктів може стримувати подальше зростання. У 2025 році кількість угод із житловою нерухомістю зросла на 7%, але частка новобудов склала лише 10% — істотно нижче звичного для ринку рівня.

