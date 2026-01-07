В Іспанії фіксують стрімке зростання цін на нерухомість: більшість місцевих не в змозі самостійно придбати житло

У 2025 році ринок нерухомості Іспанії продовжує бути активним і привабливим для покупців, але й вимогливим через високі ціни та зростання попиту. Серед ключових тенденцій — підвищення вартості житла, зміни у кредитуванні та доступні державні програми підтримки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Idealista News.

Ціни на житло продовжують рости

За даними квартального звіту, середня ціна квадратного метра житла у вересні 2025 року становила 2 517 €, що на 15,3 % більше, ніж рік тому, та на 3,2 % більше, ніж у попередньому кварталі. Така тенденція зумовлена дисбалансом між обмеженою пропозицією та зростаючим попитом.

Найдорожчими є Мадрид та Барселона - в середньому квадратний метр тут коштує від 3500 €, трохи дешевшою є Валенсія - від 2000 € за квадратний метр, у малих містах можна знайти варіанти за 1200 - 1500 €.

Більшість покладається на іпотеку

Значна частина покупців користується іпотекою: 72% беруть кредит, часто разом із власними заощадженнями (58,4%) або з допомогою сім’ї (14%). Лише 27,6% можуть оплатити купівлю готівкою.

За даними Асоціації реєстраторів нерухомості, у серпні 2025 року в Іспанії було зареєстровано 47 729 продажів житла, що трохи менше, ніж за той самий місяць минулого року. Але загалом динаміка транзакцій залишається стабільною. Іпотечні кредити на купівлю житла зростали: у серпні видано 33 117 нових іпотек, що на 7,8 % більше, ніж рік тому.

Допомога покупцям

Уряд Іспанії та регіональні адміністрації пропонують різноманітні державні гранти та пільги для тих, хто купує житло. Це можуть бути як гарантійні програм для молоді та великих сімей, так і податкові кредити і субсидії на платежі за іпотекою. Деякі регіони мають власні програми підтримки. Серед них - гарантії іпотеки для молодих людей або субсидії для першого житла.

Нагадаємо, ціни на житло зросли в ряді країн ЄС: найбільше нерухомість подорожчала в Португалії (+17,2%), Болгарії (+15,5%) та Угорщині (+15,1%).