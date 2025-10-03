Запланована подія 2

Житло в єврозоні подорожчало на 5,1%: Португалія, Болгарія та Угорщина стали лідерами зростання

нерухомість, будинки
Ціни на житло в єврозоні зросли. / Freepik

У другому кварталі 2025 року на ринку житла єврозони та ЄС зафіксовано суттєве зростання. Ціни на житло зросли на 5,1% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Найбільше житлова нерухомість подорожчала в Португалії (+17,2%), Болгарії (+15,5%) та Угорщині (+15,1%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Ці показники демонструють незначне уповільнення порівняно з першим кварталом 2025 року, коли зростання цін становило 5,3% у єврозоні.

Динаміка цін на житло в країнах ЄС

Аналіз даних держав-членів показав, що у другому кварталі 2025 року двадцять п'ять країн продемонстрували річне зростання цін, і лише одна — річне зниження. Єдине падіння було зареєстровано у Фінляндії (–1,3%).

Топ-20 країн, в яких ціна на житло зросла найбільше:

  1. Португалія – 17.2%; 
  2. Болгарія – 15.5%; 
  3. Угорщина – 15.1%; 
  4. Хорватія – 13.2%; 
  5. Іспанія – 12.8%; 
  6. Словаччина – 11.3%; 
  7. Чехія – 10.5%; 
  8. Нідерланди – 9.5%; 
  9. Литва – 8.8%; 
  10. Ірландія – 7.7%; 
  11. Данія – 7.3%; 
  12. Латвія – 6.7%; 
  13. Ісландія – 6.3%; 
  14. Мальта – 5.6%; 
  15. Естонія – 5.5%; 
  16. Словенія – 5.5%; 
  17. Норвегія – 5.3%; 
  18. Польща – 4.7%; 
  19. Румунія – 4.7%;
  20.  Люксембург – 4.6%.

Щодо квартального порівняння (II квартал 2025 року до І кварталу 2025 року), ціни знизилися лише у двох державах-членах ЄС (-0,2% у Франції та -0,1% у Бельгії.  

Раніше повідомлялося, що українці увійшли до топ-10 іноземних покупців нерухомості в Болгарії. Найчастіше купують об’єкти на узбережжі Чорного моря і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму.

Автор:
Тетяна Ковальчук