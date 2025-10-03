Житло в єврозоні подорожчало на 5,1%: Португалія, Болгарія та Угорщина стали лідерами зростання

У другому кварталі 2025 року на ринку житла єврозони та ЄС зафіксовано суттєве зростання. Ціни на житло зросли на 5,1% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Найбільше житлова нерухомість подорожчала в Португалії (+17,2%), Болгарії (+15,5%) та Угорщині (+15,1%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Ці показники демонструють незначне уповільнення порівняно з першим кварталом 2025 року, коли зростання цін становило 5,3% у єврозоні.

Динаміка цін на житло в країнах ЄС

Аналіз даних держав-членів показав, що у другому кварталі 2025 року двадцять п'ять країн продемонстрували річне зростання цін, і лише одна — річне зниження. Єдине падіння було зареєстровано у Фінляндії (–1,3%).

Топ-20 країн, в яких ціна на житло зросла найбільше:

Португалія – 17.2%; Болгарія – 15.5%; Угорщина – 15.1%; Хорватія – 13.2%; Іспанія – 12.8%; Словаччина – 11.3%; Чехія – 10.5%; Нідерланди – 9.5%; Литва – 8.8%; Ірландія – 7.7%; Данія – 7.3%; Латвія – 6.7%; Ісландія – 6.3%; Мальта – 5.6%; Естонія – 5.5%; Словенія – 5.5%; Норвегія – 5.3%; Польща – 4.7%; Румунія – 4.7%; Люксембург – 4.6%.

Щодо квартального порівняння (II квартал 2025 року до І кварталу 2025 року), ціни знизилися лише у двох державах-членах ЄС (-0,2% у Франції та -0,1% у Бельгії.

Раніше повідомлялося, що українці увійшли до топ-10 іноземних покупців нерухомості в Болгарії. Найчастіше купують об’єкти на узбережжі Чорного моря і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму.