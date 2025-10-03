- Категорія
Житло в єврозоні подорожчало на 5,1%: Португалія, Болгарія та Угорщина стали лідерами зростання
У другому кварталі 2025 року на ринку житла єврозони та ЄС зафіксовано суттєве зростання. Ціни на житло зросли на 5,1% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Найбільше житлова нерухомість подорожчала в Португалії (+17,2%), Болгарії (+15,5%) та Угорщині (+15,1%).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.
Ці показники демонструють незначне уповільнення порівняно з першим кварталом 2025 року, коли зростання цін становило 5,3% у єврозоні.
Динаміка цін на житло в країнах ЄС
Аналіз даних держав-членів показав, що у другому кварталі 2025 року двадцять п'ять країн продемонстрували річне зростання цін, і лише одна — річне зниження. Єдине падіння було зареєстровано у Фінляндії (–1,3%).
Топ-20 країн, в яких ціна на житло зросла найбільше:
- Португалія – 17.2%;
- Болгарія – 15.5%;
- Угорщина – 15.1%;
- Хорватія – 13.2%;
- Іспанія – 12.8%;
- Словаччина – 11.3%;
- Чехія – 10.5%;
- Нідерланди – 9.5%;
- Литва – 8.8%;
- Ірландія – 7.7%;
- Данія – 7.3%;
- Латвія – 6.7%;
- Ісландія – 6.3%;
- Мальта – 5.6%;
- Естонія – 5.5%;
- Словенія – 5.5%;
- Норвегія – 5.3%;
- Польща – 4.7%;
- Румунія – 4.7%;
- Люксембург – 4.6%.
Щодо квартального порівняння (II квартал 2025 року до І кварталу 2025 року), ціни знизилися лише у двох державах-членах ЄС (-0,2% у Франції та -0,1% у Бельгії.
Раніше повідомлялося, що українці увійшли до топ-10 іноземних покупців нерухомості в Болгарії. Найчастіше купують об’єкти на узбережжі Чорного моря і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму.