Українці активно скуповують нерухомість у Болгарії

Українці увійшли до топ-10 іноземних покупців нерухомості в Болгарії. Найчастіше купують об’єкти на узбережжі Чорного моря і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє open4business.

Зазначається, що іноземці активно скуповують житло в Болгарії, формуючи значну частку угод на ринку нерухомості.

За даними Болгарської асоціації нерухомості, у 2024-2025 роках найбільший інтерес виявляють громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії та України.

Найбільше покупці цікавляться об’єктами на узбережжі Чорного моря (Варна, Бургас, Несебр) і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму (Банско, Пампорово).

Топ-10 країн покупців нерухомості в Болгарії:

Велика Британія

Німеччина

Греція

Ізраїль

Румунія

Туреччина

Італія

Росія

Україна

Польща.

Українці міцно закріпилися в першій десятці іноземних покупців: їхній інтерес зумовлений як тимчасовою релокацією через війну, так і інвестиційними мотивами – можливістю здачі житла в оренду в курортних містах.

Аналітики підкреслюють, що попит з боку іноземців стимулює зростання цін. Так, за рік вартість житла на морських курортах збільшилася в середньому на 8-10%, у Софії – на 6-7%.

Крім того, популярними залишаються квартири в новобудовах середнього сегмента (від €60 тис.), а також апартаменти для здачі в оренду туристам.

При цьому аналітики прогнозують подальше зростання попиту з боку громадян України та Ізраїлю, а також пожвавлення інтересу з країн ЄС, де ціни на житло значно вищі, ніж у Болгарії.

Раніше повідомлялося, що поляки активно почали цікавитись закордонним житлом після інтенсивної атаки території країни російськими безпілотниками в ніч на 10 вересня. Найбільше західного сусіда приваблює нерухомість в безпечних південних країнах із теплим кліматом.

Найпопулярніші країни серед українців для купівля нерухомості

Топ-5 країн, в яких українці сьогодні купують нерухомість, виглядає наступним чином:

Іспанія: від 170 тисяч євро для новобудов; Туреччина: квартира на первинному ринку - від $100 тисяч; Португалія - від 200 тисяч євро; Польща - від 180 тисяч євро у новобудовах; Індонезія: апартаменти в нових ЖК на Балі від $75 тисяч.

Обираючи іноземну нерухомість, українці зважають не тільки на ціни, адже більшість європейських країн багатьом залишаються не по кишені, а й на законодавство країни, ментальність, ставлення до України. Ключові критерії вибору країни - податки на нерухомість та вимоги країни до похїодження коштів.

Більше про те, де і за якими цінами українці купують нерухомість за кордоном, читайте у статті Delo.ua "Запасна" квартира в Іспанії чи вілла на Балі".