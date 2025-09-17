Після атаки дронів у Польщі втричі зріс попит на житло за кордоном: які країни цікавлять поляків?

Поляки активно почали цікавитись закордонним житлом після інтенсивної атаки території країни російськими безпілотниками в ніч з 9 до 10 вересня. Найбільше західного сусіда приваблює нерухомість в безпечних південних країнах із теплим кліматом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Після безпрецедентного вторгнення російських дронів на територію Польщі місцеві мешканці почали активно цікавитись покупкою житла за кордоном. Агенти нерухомості говорять: клієнтів стало втричі більше. Дехто напряму говорить, що шукає для дітей.

Для “другого дому” обирають країни, розташовані якнайдалі від кордону НАТО на захід. Наприклад, Іспанія.

“Безпека стає дедалі важливішою для поляків. Важко не думати про це; ми знаходимося на східному кордоні НАТО, а Іспанія осторонь; навіть Друга світова війна зупинилася в Піренеях”, - говорить агент нерухомості Славомір Ставарчик.

Поза тим, не лише безпека є визначальною. В Іспанії - тепло, і ціни загалом не є захмарними. За словами рієлтора, студія в Кракові коштує мільйон злотих (235 тис євро), за ці гроші можна купити цілком пристойну нерухомість в Іспанії - неподалік моря, зі зручним транспортним сполученням та розвиненою інфраструктурою.

Дехто з клієнтів і раніше замислювався над купівлею закордонного житла, але нещодавно події змусили перейти від роздумів до конкретних дій.

Сам Славомір Ставарчик мешкає у Валенсії, де, за його словами, Volkswagen незабаром відкриє найбільший у світі завод із виробництва акумуляторів, що створить понад 3000 нових робочих місць.

“Це диктує ринок – працівникам, включаючи менеджерів за контрактом, знадобляться квартири” – говорить Ставарчик.

Польські журналісти пишуть, що Іспанія є країною, де поляки взагалі найчастіше купують житло. В 2024 році вони купили в цій країні 4213 будинків і апартаментів - на 35% більше, ніж за попередній рік.

Ще одна країна, до якої приглядаються наші сусіди - це Болгарія. Її називають “план B для менш заможних”. Саме в цій країні зараз продається загалом найбільше нерухомості - за свідченням польських рієлторів.

“Всі хочуть перегляд будинку чи квартири у якомога швидші терміни. Говорю людям, щоб спочатку перевірили, чи є авіаквитки”, - розповідає рієлтор Міхал Сподимек, якого російські дрони застали в дорозі до аеропорту Варшави. Відомо, що аеропорт був тимчасово закритий, через що Сподимек мусив відкласти подорож до Болгарії.

Польські фахівці згадують, що попит на закордонну нерухомість активізувався ще на початку пандемії, а повномасштабне вторгнення в Україну лише посилило його. Дехто хоче мати “порятунок” не лише від бойових дій, а й рекрутації до війська.

До речі, не лише поляки, а й українці обирають Іспанію для купівлі житла - через законодавство країни, ментальність, ставлення до України.

Нагадаємо, в Україні суттєво зріс попит на первинне житло попри збільшення цін на нього.

Також повідомлялось, що попит на первинному ринку житла в Україні вдвічі нижчий за пропозицію.