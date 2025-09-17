После атаки дронов в Польше втрое возрос спрос на жилье за границей: какие страны интересуют поляков?

Поляки активно начали интересоваться зарубежным жильем после интенсивной атаки российских беспилотников в ночь с 9 по 10 сентября на территории страны. Больше западного соседа привлекает недвижимость в безопасных южных странах с теплым климатом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

После беспрецедентного вторжения российских дронов на территорию Польши местные жители начали активно интересоваться покупкой жилья за границей. Агенты недвижимости говорят: клиентов стало втрое больше. Некоторые напрямую говорят, что ищут для детей.

Для "второго дома" выбирают страны, расположенные подальше от границы НАТО на запад. К примеру, Испания.

"Безопасность становится все важнее для поляков. Трудно не думать об этом; мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания в стороне; даже Вторая мировая война остановилась в Пиренеях", - говорит агент недвижимости Славомир Ставарчик.

Не только безопасность является определяющей. В Испании – тепло, и цены в общем не заоблачные. По словам риелтора, студия в Кракове стоит миллион злотых (235 тыс евро), за эти деньги можно купить вполне приличную недвижимость в Испании – недалеко от моря, с удобным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой.

Некоторые клиенты и раньше задумывались над покупкой заграничного жилья, но недавние события заставили перейти от размышлений к конкретным действиям.

Сам Славомир Ставарчик живет в Валенсии, где, по его словам, Volkswagen в скором времени откроет крупнейший в мире завод по производству аккумуляторов, который создаст более 3000 новых рабочих мест.

"Это диктует рынок – работникам, включая менеджеров по контракту, понадобятся квартиры" – говорит Ставарчик.

Польские журналисты пишут, что Испания является страной, где поляки в целом чаще покупают жилье. В 2024 году они купили в этой стране 4213 домов и апартаментов – на 35% больше, чем за предыдущий год.

Еще одна страна, к которой присматриваются наши соседи – это Болгария. Ее называют "план B для менее богатых". Именно здесь сейчас продается больше всего недвижимости - по словам польских риелторов.

"Все хотят просмотр дома или квартиры в кратчайшие сроки. Говорю людям, чтобы сначала проверили, есть ли авиабилеты", - рассказывает риелтор Михал Сподымек, которого российские дроны застали в пути к аэропорту Варшавы. Известно, что аэропорт был временно закрыт, из-за чего Сподымек должен был отложить поездку в Болгарию.

Польские специалисты вспоминают, что спрос на зарубежную недвижимость активизировался еще в начале пандемии, а полномасштабное вторжение в Украину только усилило его. Некоторые хотят иметь "спасение" не только от боевых действий, но и рекрутации в армию.

Кстати, не только поляки, но и украинцы выбирают Испанию для покупки жилья – через законодательство страны, ментальность, отношение к Украине.

Напомним, в Украине существенно возрос спрос на первичное жилье, несмотря на увеличение цен на него.

Также сообщалось, что спрос на первичном рынке жилья в Украине вдвое ниже предложения.