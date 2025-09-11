Российские дроны над Польшей: авиакомпании бьют тревогу из-за безопасности полетов в Европе

Вторжение российских беспилотников в Польшу вызвало серьезную обеспокоенность по поводу безопасности гражданских полетов в Европе. Авиакомпании сталкиваются с ростом затрат и вынуждены изменять маршруты через зоны глобальных конфликтов, что влияет на их доходность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Рано в среду 10 августа Польша сбила беспилотники в своем воздушном пространстве при поддержке военных самолетов союзников по НАТО. Это первый известный случай, когда член западного военного альянса совершил огонь во время войны России в Украине.

Из-за инцидента варшавские аэропорты Шопена и Модлина, а также аэропорты Жешува и Люблина временно приостановили работу.

Увеличение расходов и изменение маршрутов

Как пишет Reuters, эскалация глобальных конфликтов увеличивает нагрузку на авиакомпании. Закрытое воздушное пространство над Украиной, Россией, частью Ближнего Востока и Африки заставляет перевозчиков изменять маршруты. Это приводит к росту расходов на топливо и продлевает время полетов.

Опасения, что конфликт повлияет на туристическую отрасль, повлекли за собой падение акций авиакомпаний. В частности, акции British Airways (IAG) упали на 4,1%, easyJet – на 2,2% (до самого низкого уровня с апреля), а Lufthansa и Ryanair также потеряли по 2,2% на момент закрытия торгов.

Новые риски для авиакомпаний и страховщиков

Эксперты по авиационной безопасности отмечают, что подобные инциденты могут стать систематическими. Это заставляет авиакомпании пересматривать свои оценки рисков и принимать дополнительные меры. Например, они могут смещать маршруты дальше границ с Россией, Украиной и Беларусью, а также выполнять рейсы только в светлое время суток.

Страховые компании тоже внимательно следят за развитием ситуации. Если вторжение дронов станет регулярным, это может привести к повышению страховых тарифов.

Худшим сценарием для авиакомпаний, совершающих полеты у зоны конфликта, является поражение самолета — случайно или намеренно — оружием. По данным Osprey, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были ненамеренно сбиты, а еще три самолета имели место для столкновений.

"Я думаю, это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще", – сказал Эрик Шутен, руководитель консалтинговой компании по безопасности Dyami.

Напомним, 10 августа во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Закрыты минимум четыре аэропорта : два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве. Польские военные отметили, что часть дронов, вторгшихся в воздушное пространство страны, была сбита.