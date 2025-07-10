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Дуда пригрозил закрытием аэропорта в Жешуве, через который идет вся военная помощь Украине

Дуда, Зеленский
Анджей Дуда и Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда, который вскоре покинет свой пост, критически высказался об отношении Украины и других союзников к помощи поставок военной помощи через аэропорт в Жешуве.

Как пишет Delo.ua, об этом Дуда заявил в интервью польским медиа, пишет RMF24 .

Дуда отметил важность инфраструктуры Восточной Польши, в частности аэропорта "Жешув-Ясенка", который является основным логистическим хабом помощи Украине.

"Например, я считаю, что украинцы, как и наши союзники, просто думают, что аэропорт Жешува и наши автострады якобы принадлежат им. Но это не их, это наши. Поэтому, если кому-то не нравится, мы закрываем и говорим: "До свидания", мы делаем ремонт, мы закрываем аэропорт, мы закрываем аэропорт. сбрасывайте с парашютов, комбинируйте, если не считаете, что мы вам нужны», – подчеркнул Дуда.

По его мнению, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину Польша по некоторым вопросам могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать". Впрочем, этого не случилось.

Кроме того, Дуда рассказал, что Варшаву не приглашали в "очень важные международные органы", где принимали решение о поставках помощи через польскую территорию. Хотя глава государства и не уточнил, о чем идет речь и когда это было.

"Я считал это скандалом. И в какой-то момент я открыто признал, что в этом отношении я заблокировал завершение саммита НАТО в Вильнюсе. Нет смысла разговаривать с Украиной на эту тему только с нашими союзниками. Нам нужно иметь смелость разговаривать с немцами и американцами", — подчеркнул президент Польши.

Заметим, Анджей Дуда в августе покидает свой пост. Его заменит Кароль Навроцкий, победивший на президентских выборах в июне этого года.

Автор:
Светлана Манько