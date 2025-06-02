Финал президентской гонки: Польша сделала выбор в пользу Навроцкого

Центральная избирательная комиссия Польши обнародовала окончательные результаты президентских выборов. Победу одержал Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов. Его оппонент Рафал Тшасковски получил 49,11%. Явка избирателей составила 71,6%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Gazeta wyborcza.

Ночь выборов в Польше

Кароль Навроцкий – новоизбранный президент Польши. После подсчета 100% голосов он одержал победу с результатом 50,89% (10,61 млн голосов), опередив Рафала Тшасковского, получившего 49,11% (10,24 млн голосов). Явка составила 71,6%.

Кандидат от партии "Право и справедливость" (ПиС) показал лучшие результаты в Яновском уезде Люблинского воеводства, где за него проголосовали 84,26% избирателей. Наибольшую поддержку Рафал Тшасковски, представитель "Гражданской коалиции" (КО), получил в Познанском округе.

Среди регионов, где Навроцкий получил подавляющее большинство голосов, были: Высокомазовецкий уезд Подлясского воеводства (81,77%) и Бжозовский уезд Подкарпатского воеводства (81,69%). В этих регионах поддержка Тшасковского составила соответственно 18,23% и 18,31%.

Во втором туре президентских выборов Рафал Тшасковский получил высшую поддержку среди избирателей в ряде сельских уездов. Лучший результат он показал в Познанском уезде (67,49%), где его оппонент Кароль Навроцкий получил самую низкую поддержку – 32,51%. Высокие показатели Тшасковский также продемонстрировал в уезде Полице (64,83%) и в регионе Карконоше Нижнесилезского воеводства (62,51%). В этих регионах Навроцкий набрал соответственно 35,17% и 37,49%.

Чем известен Кароль Навроцкий

42-летний Кароль Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти и впервые баллотировался в президенты. Он придерживается консервативных взглядов, поддерживает военную помощь Украине, но выступает против ее вступления в НАТО, настаивая на признании Киевом Волынской трагедии как предпосылки для евроинтеграции.

К политике Навроцкий публично не привлекался, имеет репутацию слабого оратора.

Во время кампании оказался в центре двух скандалов: по поводу возможного посредничества в секс-услугах в отеле и приобретения квартиры в Гданьске у пожилого мужчины по заниженной цене.

Во внешней политике Навроцкий ориентируется, прежде всего, на укрепление стратегического партнерства с США. Во внутренней политике придерживается консервативных взглядов: выступает против легализации абортов и расширения прав ЛГБТ, аргументируя свою позицию приверженностью традиционным католическим ценностям.