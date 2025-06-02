Фінал президентських перегонів: Польща зробила вибір на користь Навроцького

Центральна виборча комісія Польщі оприлюднила остаточні результати президентських виборів. Перемогу здобув Кароль Навроцький, набравши 50,89% голосів. Його опонент Рафал Тшасковскі отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,6%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Gazeta wyborcza.

Ніч виборів у Польщі

Кароль Навроцький — новообраний президент Польщі. Після підрахунку 100% голосів він здобув перемогу з результатом 50,89% (10, 61 млн голосів), випередивши Рафала Тшасковського, який отримав 49,11% (10, 24 млн голосів). Явка склала 71,6%.

Кандидат від партії "Право і справедливість" (ПіС) показав найкращі результати в Янівському повіті Люблінського воєводства, де за нього проголосували 84,26% виборців. Найбільшу підтримку Рафал Тшасковскі, представник "Громадянської коаліції" (КО), отримав у Познанському окрузі.

Серед регіонів, де Навроцький здобув переважну більшість голосів, також були: Високомазовецький повіт Підляського воєводства (81,77%) та Бжозувський повіт Підкарпатського воєводства (81,69%). У цих регіонах підтримка Тшасковського становила відповідно 18,23% та 18,31%.

У другому турі президентських виборів Рафал Тшасковський здобув найвищу підтримку серед виборців у низці сільських повітів. Найкращий результат він показав у Познанському повіті (67,49%), де його опонент Кароль Навроцький отримав найнижчу підтримку — 32,51%. Високі показники Тшасковський також продемонстрував у повіті Поліце (64,83%) та в регіоні Карконоше Нижньосілезького воєводства (62,51%). У цих регіонах Навроцький набрав відповідно 35,17% та 37,49% голосів.

Чим відомий Кароль Навроцький

42-річний Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам’яті та вперше балотувався в президенти. Він дотримується консервативних поглядів, підтримує військову допомогу Україні, але виступає проти її вступу до НАТО, наполягаючи на визнанні Києвом Волинської трагедії як передумови для євроінтеграції.

До політики Навроцький публічно не залучався, має репутацію слабкого оратора. У минулому працював охоронцем, що стало джерелом чуток про зв’язки з кримінальними колами.

Під час кампанії опинився в центрі двох скандалів: щодо можливого посередництва в секс-послугах у готелі та придбання квартири в Гданську у літнього чоловіка за заниженою ціною. Навроцький заперечує звинувачення й заявляє, що готовий передати квартиру благодійності.

У зовнішній політиці Навроцький орієнтується насамперед на зміцнення стратегічного партнерства з США. У внутрішній політиці дотримується консервативних поглядів: виступає проти легалізації абортів та розширення прав ЛГБТ, аргументуючи свою позицію прихильністю до традиційних католицьких цінностей.