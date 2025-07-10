Дуда пригрозив закриттям аеропорту у Жешуві, через який йде вся військова допомога Україні

Президент Польщі Анджей Дуда, який невдовзі залишить свою посаду, критично висловився про ставлення України та інших союзників до допомоги з постачанням військової допомоги через аеропорт у Жешуві.

Як пише Delo.ua, про це Дуда заявив в інтерв’ю польським медіа, пише RMF24.

Дуда наголосив на важливості інфраструктури Східної Польщі, зокрема аеропорту "Жешув-Ясьонка", який є основним логістичним хабом допомоги Україні.

"Наприклад, я вважаю, що українці, як і наші союзники, просто думають, що аеропорт Жешува й наші автостради нібито належать їм. Але це не їхні, це наші. Тому, якщо комусь не подобається, ми зачиняємо й кажемо: "До побачення", ми робимо ремонт. Ми зачиняємо аеропорт Жешува, і доправляйте Україні морем, повітрям, не знаю, скидайте з парашутів, комбінуйте, якщо не вважаєте, що ми вам потрібні", – наголосив Дуда.

На його думку, у контексті повномасштабного вторгнення Росії до України Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати". Втім, цього не сталось.

Окрім того, Дуда розповів, що Варшаву не запрошували до "дуже важливих міжнародних органів", де ухвалювали рішення щодо постачання допомоги через польську територію. Хоча глава держави й не уточнив, про що саме йдеться і коли це було.

"Я вважав це скандалом. І в якийсь момент я відкрито визнав, що в цьому відношенні я заблокував завершення саміту НАТО у Вільнюсі. Немає сенсу розмовляти з Україною на цю тему, лише з нашими союзниками. Нам потрібно мати сміливість розмовляти з німцями та американцями", — підкреслив президент Польщі.

Зауважимо, Анджей Дуда у серпні залишає свою посаду. Його замінить Кароль Навроцький, який переміг на президентських виборах у червні цього року.