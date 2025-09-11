Російські дрони над Польщею: авіакомпанії б'ють на сполох через безпеку польотів у Європі

Вторгнення російських безпілотників у Польщу викликало серйозне занепокоєння щодо безпеки цивільних польотів у Європі. Авіакомпанії стикаються зі зростанням витрат і змушені змінювати маршрути через зони глобальних конфліктів, що впливає на їхню прибутковість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Рано в середу, 10 серпня, Польща збила безпілотники у своєму повітряному просторі за підтримки військових літаків союзників по НАТО. Це перший відомий випадок, коли член західного військового альянсу здійснив вогонь під час війни Росії в Україні.

Через інцидент варшавські аеропорти Шопена та Модліна, а також аеропорти Жешува та Любліна тимчасово призупинили роботу.

Збільшення витрат та зміна маршрутів

Як пише Reuters, ескалація глобальних конфліктів збільшує навантаження на авіакомпанії. Закритий повітряний простір над Україною, Росією, частиною Близького Сходу та Африки змушує перевізників змінювати маршрути. Це призводить до зростання витрат на паливо та подовжує час польотів.

Побоювання, що конфлікт вплине на туристичну галузь, спричинили падіння акцій авіакомпаній. Зокрема, акції British Airways (IAG) впали на 4,1%, easyJet — на 2,2% (до найнижчого рівня з квітня), а Lufthansa і Ryanair також втратили по 2,2% на момент закриття торгів.

Нові ризики для авіакомпаній та страховиків

Експерти з авіаційної безпеки зазначають, що такі інциденти можуть стати систематичними. Це змушує авіакомпанії переглядати свої оцінки ризиків та вживати додаткових заходів. Наприклад, вони можуть зміщувати маршрути далі від кордонів з Росією, Україною та Білоруссю, а також виконувати рейси лише у світлий час доби.

Страхові компанії також уважно стежать за розвитком ситуації. Якщо вторгнення дронів стане регулярним, це може призвести до підвищення страхових тарифів.

Найгіршим сценарієм для авіакомпаній, що здійснюють польоти поблизу зони конфлікту, є ураження літака — випадково чи навмисно — зброєю. За даними Osprey, з 2001 року шість комерційних літаків були ненавмисно збиті, а ще три літаки мали місце для зіткнень.

"Я думаю, це сигнал тривоги для всіх у Європі, які можуть очікувати цього частіше", – сказав Ерік Шутен, керівник консалтингової компанії з питань безпеки Dyami.

Нагадаємо, 10 серпня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Закриті мінімум чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві. Польські військові зазначили, що частину дронів, які вторглися в повітряний простір країни, було збито.