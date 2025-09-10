Російські дрони атакували Польщу, закриті чотири аеропорти: як реагують в США

Під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Наразі триває операція з їхнього виявлення, ідентифікації та нейтралізації. Закриті мінімум чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.

Про це пише Delo.ua.

Російські дрони залетіли в Польщу

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, польський повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу дронів. Наразі триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів.

Польські військові зазначили, що частину дронів, які вторглися в повітряний простір країни, було збито.

Польська влада наказала близько 8,7 мільйонам людей, що становить майже чверть населення Польщі, залишатися в укриттях. Йдеться про мешканців Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств.

"Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у соцмережі X написав, що над Польщею станом на 04:51 триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули кордон країни. Він додав, що президента та прем'єра Польщі поінформували про ситуацію.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив порушення повітряного простору Польщі.

"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", - написав він у соцмережі Х.

При цьому ні сам польський прем'єр, ні Збройні сили Польщі не зауважують, що це були російські безпілотники.

Зауважимо, що Польща є членом НАТО, тому Туск невідкладно доповів керівництву військового альянсу про повітряну атаку на країну.

"Поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які ми здійснили проти об'єктів, які порушили наш повітряний простір. Ми постійно підтримуємо контакт", - написав він у Х.

Польща призупинила роботу чотирьох аеропортів: головного варшавського хабу — аеропорту імені Шопена, а також аеропортів Варшава-Модлін, Жешув-Ясіонка (найближчого до України) та Люблін.

Реакція США

У коментарі CNN державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що його проінформували про повідомлення про російські безпілотники над Польщею.

CNN, посилаючись на сайт з інформування авіаційних служб NOTAMS, повідомляє, що у Польщі закрили повітряний простір над аеропортом імені Фридерика Шопена у Варшаві. Причиною вказана "незапланована військова діяльність пов'язана із забезпеченням державної безпеки".

Американський конгресмен-республіканець Джо Вілсон відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами, назвавши це актом війни.

"Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Дональд Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй", - йдеться у повідомленні.

Вілсон закликав президента США відповісти санкціями та наголосив на необхідності озброїти Україну.

"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", - підкреслив конгресмен.