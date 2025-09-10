Российские дроны атаковали Польшу, закрыты четыре аэропорта: как реагируют в США

В ходе массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. В настоящее время идет операция по их выявлению, идентификации и нейтрализации. Закрыты минимум четыре аэропорта: два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.

Об этом пишет Delo.ua.

Российские дроны залетели в Польшу

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным на территории Украины, польское воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа дронов. В настоящее время идет операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов.

Польские военные отметили, что часть дронов, вторгшихся в воздушное пространство страны, была сбита.

Польские власти приказали около 8,7 миллионам человек, что составляет почти четверть населения Польши, оставаться в укрытиях. Речь идет о жителях Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств.

"Оперативное командование мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – добавили в ведомстве.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в соцсети X написал, что над Польшей на 04:51 продолжается операция по нейтрализации объектов, нарушивших и пересекших границу страны. Он добавил, что президент и премьер Польши проинформировали о ситуации.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нарушение воздушного пространства Польши.

" Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего", - написал он в соцсети Х.

Польша приостановила четыре аэропорта: главный варшавский хаб — аэропорт имени Шопена, а также аэропорты Варшава-Модлин, Жешув-Ясионка (ближайший к Украине) и Люблин.

Реакция США

В комментарии CNN государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что его проинформировали о сообщениях о российских беспилотниках над Польшей.

CNN, ссылаясь на сайт по информированию авиационных служб NOTAMS, сообщает , что в Польше закрыли воздушное пространство над аэропортом имени Фридерика Шопена в Варшаве. Причиной указана "незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением государственной безопасности".

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон отреагировал на пересечение границы Польши русскими дронами, назвав это актом войны.

"Россия атакует союзника НАТО Польшу иранскими дронами "шахед" менее чем через неделю после того, как президент Дональд Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их скорую реакцию на непрерывную беспричинную агрессию на военного преступника Путина" сообщении.

Уилсон призвал президента США ответить санкциями и отметил необходимость вооружить Украину.

"Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и преуспевающие нации научат Россию, что такое границы", - подчеркнул конгрессмен.