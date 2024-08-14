Топ-5 стран, где украинцы покупают недвижимость

В последний год войны украинцы начали массово покупать недвижимость за рубежом.

В зарубежные рынки недвижимости вкладывают украинцы, чтобы диверсифицировать активы, а также инвесторы, стремящиеся вложить средства и заработать, рассказал Delo.ua CEO&Founder агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

В 2023 г. среди украинцев большой популярностью для покупки имущества пользовалась Турция. Но власти, испуганные большим потоком мигрантов, отменили лояльные виды на жительство и приняли ряд сдерживающих для рынка законов. Турция потеряла лидерские позиции — из-за роста цены, инфляции, да и рынок находится в полурецессии.

Иллюстрация: скрин объявлений о продаже турецкой недвижимости на OLX.

Однако для некоторых инвесторов рынок все еще остается привлекательным. Даже сейчас в Турции можно купить квартиру в 500 м от моря, с видом за $80-100 тысяч – это с ремонтом, мебелью, инфраструктурой, бассейном”, – уточнил Юрий Грушецкий.

Оформление турецкой первички длится 2-3 дня. Доход от аренды 7-9% годовых, 25-45% – от перепродажи. Однако экономического роста недвижимости нет, хотя еще два года назад она составляла 10–15% в год.

На третьем году войны украинцы начали отдавать предпочтение Испании. По данным опрошенных агентств, сегодня здесь покупают жилье 70% клиентов из Украины, 30% рассматривают другие направления: Турция, Индонезия, Польша, США и другие страны.

Инфографика: Deniz Estate

Правда, в Испании доходность невысокая, прибыль от аренды ниже, чем в Украине – в районе 5-7% на вложенный капитал. Однако здесь стабильный рынок, отличный климат: и вся Европа сюда приезжает в отпуска и по выходным, поэтому можно зарабатывать на посуточной аренде.

Мы работаем с регионом Коста-Бланка, где цены достаточно доступны. На вторичном рынке цены стартуют от 60 тысяч евро и от 170 тысяч для новостроек. Однако 60 тысяч – это об объекте в не очень благополучном районе. Средний чек на вторичный объект – 100-150 тысяч евро – это будет 2- или 3-спальная квартира на 70-80 кв.м в таких городах, как Торревьеха или Аликанте”, — подчеркнул Юрий Грушецкий.



Иллюстрация: скрин объявлений о продаже турецкой недвижимости на OLX.



В новостройках средний чек – 200 тысяч евро. Приятным бонусом является то, что в Испании в эту цену входит ремонт – со встроенной кухней и санузлом, часто еще и с паркоместом и большой кладовой. Все проекты сдаются с инфраструктурой для отдыха — закрытые ЖК с бассейном, современным спортзалом.

Инвесторы обращают внимание на растущие рынки. По словам Юрия Грушецкого, для таких клиентов предлагают Индонезию (о.Бали), Таиланд, где рынок растет быстрыми темпами. На Бали цены на апартаменты стартуют от $75 тыс., легко оформить имущество, хорошая доходность при сдаче в краткосрочную аренду – 12-15%. Власти начали продвигать остров и дают зеленый свет любым инвесторам.

Самые популярные страны среди украинцев для покупки недвижимости

Топ-5 стран, в которых украинцы сегодня покупают недвижимость, выглядит следующим образом:

Испания: от 170 тысяч евро для новостроек; Турция : квартира на первичном рынке – от $100 тысяч; Португалия – от 200 тысяч евро; Польша – от 180 тысяч евро в новостройках; Индонезия: апартаменты в новых ЖК Бали от $75 тысяч.

Выбирая иностранную недвижимость, украинцы учитывают не только цены, ведь большинство европейских стран многим остаются не по карману, но и законодательство страны, ментальность, отношение к Украине. Ключевые критерии выбора страны – налоги на недвижимость и требования страны к похудению средств.

Больше о том, где и по каким ценам украинцы покупают недвижимость за рубежом, читайте в статье Delo.ua "Запасная" квартира в Испании или вилла на Бали".