Топ-5 країн, де українці купують нерухомість

Протягом останнього року війни українці почали масово купувати нерухомість за кордоном.

У зарубіжні ринки нерухомості вкладають українці, які намагаються диверсифікувати активи, а також інвестори, які прагнуть вкласти кошти і заробити, розповів Delo.ua CEO&Founder агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.

У 2023 році серед українців великою популярністю для купівлі майна користувалась Туреччина. Та влада, перелякана великим потоком мігрантів, відмінила лояльні посвідки на проживання і ухвалила низку стримуючих для ринку законів. Тож Туреччина втратила лідерські позиції - через зростання ціни, інфляцію, та й ринок перебуває в напіврецесії.

Ілюстрація: скрін оголошень про продаж турецької нерухомості на OLX

“Проте для деяких інвесторів ринок все ще залишається привабливим. Навіть зараз у Туреччині можна купити квартиру за 500 м від моря, з видом за $80-100 тисяч - це з ремонтом, меблями, інфраструктурою, басейном”, - уточнив Юрій Грушецький.

Оформлення турецької первинки триває 2-3 дні. Дохід від оренди 7-9% річних, 25-45% - від перепродажу. Проте економічного зростання нерухомості немає, хоча ще два роки тому вона складала 10-15% на рік.

На третьому році війни українці почали віддавати перевагу Іспанії. За даними опитаних агенцій, сьогодні тут купує житло 70% клієнтів з України, 30% розглядають інші напрямки: Туреччина, Індонезія, Польща, США та інші країни.

Інфографіка: Deniz Estate

Щоправда, в Іспанії дохідність невисока, прибуток від оренди нижчий, ніж в Україні, - в районі 5-7% на вкладений капітал. Проте тут стабільний ринок, чудовий клімат: і уся Європа сюди приїжджає у відпустки і на вихідні, тому можна заробляти на подобовій оренді.

“Ми працюємо з регіоном Коста-Бланка, де ціни досить доступні. На вторинному ринку ціни стартують від 60 тисяч євро і від 170 тисяч для новобудов. Проте 60 тисяч - це про об'єкт у не дуже благополучному районі. Середній чек на вторинний об'єкт - 100-150 тисяч євро - це буде 2- або 3-спальнева квартира на 70-80 кв.м в таких містах, як Торрев'єха або Аліканте", - наголосив Юрій Грушецький.



Ілюстрація: скрін оголошень про продаж турецької нерухомості на OLX



У новобудовах середній чек - 200 тисяч євро. Трапляються і кейси на 150 тисяч, проте дуже рідко. Приємним бонусом є те, що в іспанії в цю ціну входить ремонт - з вбудованою кухнею і санвузлом, часто ще й з паркомісцем і великою кладовою. До того ж усі проєкти здаються з відпочинковою інфраструктурою - закриті ЖК з басейном, сучасним спортзалом.

Інвестори звісно звертають увагу на зростаючі ринки. За Юрія Грушецького, для таких клієнтів пропонують Індонезію (о.Балі), Таїланд, де ринок росте найшвидшими темпами. На Балі сьогодні ціни на апартаменти стартують від $75 тис., легко оформити майно, хороша дохідність при здачі в короткострокову оренду - 12-15%. Влада почала просувати острів і дає зелене світло будь-яким інвесторам.

Найпопулярніші країни серед українців для купівля нерухомості

Топ-5 країн, в яких українці сьогодні купують нерухомість, виглядає наступним чином:

Іспанія: від 170 тисяч євро для новобудов; Туреччина: квартира на первинному ринку - від $100 тисяч; Португалія - від 200 тисяч євро; Польща - від 180 тисяч євро у новобудовах; Індонезія: апартаменти в нових ЖК на Балі від $75 тисяч.

Обираючи іноземну нерухомість, українці зважають не тільки на ціни, адже більшість європейських країн багатьом залишаються не по кишені, а й на законодавство країни, ментальність, ставлення до України. Ключові критерії вибору країни - податки на нерухомість та вимоги країни до похїодження коштів.

Більше про те, де і за якими цінами українці купують нерухомість за кордоном, читайте у статті Delo.ua "Запасна" квартира в Іспанії чи вілла на Балі".