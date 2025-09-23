Украинцы активно скупают недвижимость в Болгарии

Украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает open4business.

Отмечается, что иностранцы активно скупают жилье в Болгарии, формируя значительную часть сделок на рынке недвижимости.

По данным Болгарской ассоциации недвижимости, в 2024-2025 годах наибольший интерес проявляют граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии и Украины.

Больше всего покупатели интересуются объектами на побережье Черного моря (Варна, Бургас, Несебр) и в горных регионах, популярных для зимнего туризма (Банско, Пампорово).

ТОП-10 стран покупателей недвижимости в Болгарии:

Великобритания

Германия

Греция

Израиль

Румыния

Турция

Италия

Россия

Украина

Польша.

Украинцы прочно закрепились в первой десятке иностранных покупателей: их интерес обусловлен как временной релокацией из-за войны войны, так и инвестиционными мотивами – возможностью сдачи жилья в аренду в курортных городах.

Аналитики подчеркивают, что спрос со стороны иностранцев провоцирует рост цен. Так, за год цена жилья на морских курортах возросла в среднем на 8-10%, в Софии – на 6-7%.

Кроме того, популярны остаются квартиры в новостройках среднего сегмента (от €60 тыс.), а также апартаменты для сдачи в аренду туристам.

При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса со стороны граждан Украины и Израиля, а также оживление интереса из стран ЕС, где цены на жилье значительно выше, чем в Болгарии.

Ранее сообщалось, что поляки активно начали интересоваться зарубежным жильем после интенсивной атаки территории страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Больше западного соседа привлекает недвижимость в безопасных южных странах с теплым климатом.

Самые популярные страны среди украинцев для покупки недвижимости

Топ-5 стран, в которых украинцы сегодня покупают недвижимость, выглядит следующим образом:

Испания: от 170 тысяч евро для новостроек; Турция : квартира на первичном рынке – от $100 тысяч; Португалия – от 200 тысяч евро; Польша – от 180 тысяч евро в новостройках; Индонезия: апартаменты в новых ЖК Бали от $75 тысяч.

Выбирая иностранную недвижимость, украинцы учитывают не только цены, ведь большинство европейских стран многим остаются не по карману, но и законодательство страны, ментальность, отношение к Украине. Ключевые критерии выбора страны – налоги на недвижимость и требования страны к похудению средств.

