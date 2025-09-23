Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы активно скупают недвижимость в Болгарии

Украинцы активно скупают недвижимость в Болгарии

Украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает open4business.

Отмечается, что иностранцы активно скупают жилье в Болгарии, формируя значительную часть сделок на рынке недвижимости.

По данным Болгарской ассоциации недвижимости, в 2024-2025 годах наибольший интерес проявляют граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии и Украины.

Больше всего покупатели интересуются объектами на побережье Черного моря (Варна, Бургас, Несебр) и в горных регионах, популярных для зимнего туризма (Банско, Пампорово).

ТОП-10 стран покупателей недвижимости в Болгарии:

  • Великобритания
  • Германия
  • Греция
  • Израиль
  • Румыния
  • Турция
  • Италия
  • Россия
  • Украина
  • Польша.

Украинцы прочно закрепились в первой десятке иностранных покупателей: их интерес обусловлен как временной релокацией из-за войны войны, так и инвестиционными мотивами – возможностью сдачи жилья в аренду в курортных городах.

Аналитики подчеркивают, что спрос со стороны иностранцев провоцирует рост цен. Так, за год цена жилья на морских курортах возросла в среднем на 8-10%, в Софии – на 6-7%.

Кроме того, популярны остаются квартиры в новостройках среднего сегмента (от €60 тыс.), а также апартаменты для сдачи в аренду туристам.

При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса со стороны граждан Украины и Израиля, а также оживление интереса из стран ЕС, где цены на жилье значительно выше, чем в Болгарии.

Ранее сообщалось, что поляки активно начали интересоваться зарубежным жильем после интенсивной атаки территории страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Больше западного соседа привлекает недвижимость в безопасных южных странах с теплым климатом.

Самые популярные страны среди украинцев для покупки недвижимости

Топ-5 стран, в которых украинцы сегодня покупают недвижимость, выглядит следующим образом:

  1. Испания: от 170 тысяч евро для новостроек;
  2. Турция : квартира на первичном рынке – от $100 тысяч;
  3. Португалия – от 200 тысяч евро;
  4. Польша – от 180 тысяч евро в новостройках;
  5. Индонезия: апартаменты в новых ЖК Бали от $75 тысяч.

Выбирая иностранную недвижимость, украинцы учитывают не только цены, ведь большинство европейских стран многим остаются не по карману, но и законодательство страны, ментальность, отношение к Украине. Ключевые критерии выбора страны – налоги на недвижимость и требования страны к похудению средств.

Больше о том, где и по каким ценам украинцы покупают недвижимость за рубежом, читайте в статье Delo.ua "Запасная" квартира в Испании или вилла на Бали".

Автор:
Светлана Манько