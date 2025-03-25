Ціни на нерухомість в Румунії

Румунія залишається однією з найдоступніших країн Європи для купівлі житла. Середня ціна квадратного метра в країні – 1266 євро, що є значно дешевшим у порівнянні з сусідніми державами, такими як Угорщина чи Болгарія.

З початком повномасштабної війни, спричиненої російською агресією, румунський ринок нерухомості став дуже приваблювати громадян України. Цьому значною мірою сприяло вигідне географічне розташування Румунії.

До слова, між українською столицею та Бухарестом пролягає приблизно тисяча кілометрів шляху. Про те, як купити квартиру в Румунії і що для цього потрібно – читайте далі в нашому матеріалі.

Скільки коштує нерухомість в Румунії

Румунський ринок житла демонструє значну цінову варіацію, що робить його привабливим для різних категорій покупців. Кожне місто має свої особливості, які впливають на формування цін і привабливість для потенційних інвесторів та покупців.

Однак ціни суттєво різняться залежно від міста та типу нерухомості.

Найдорожчі міста

Клуж-Напока – 2165 євро/кв. м. Це високорозвинене місто з потужним IT-сектором та великим попитом на житло.

Бухарест – 1676 євро/кв. м. Столиця Румунії, де ціни зростають через великий попит та економічну активність.

Середній ціновий сегмент

Брашов, Констанца, Сібіу – приблизно 1400–1500 євро/кв. м. Ці міста популярні серед туристів та інвесторів.

Тімішоара, Крайова, Ясси – 1300–1400 євро/кв. м. Це великі промислові та освітні центри.

Найдешевші міста

Бистриця – 1012 євро/кв. м. Один із найдешевших регіонів, але з обмеженими перспективами роботи.

Зважуючи варіанти інвестування, варто подивитись на нерухомість в Румунії у містах другого ешелону. Вони пропонують збалансоване співвідношення доступності та потенціалу.

Наприклад, Брашов приваблює своєю близькістю до гір, а Ясси вирізняється багатим культурним життям і університетською інфраструктурою. Саме такі міста можуть стати найвигіднішим вкладенням для далекоглядних покупців.

Хто може купувати нерухомість в Румунії?

Законодавство Румунії надає громадянам України рівні можливості з мешканцями Європейського Союзу щодо придбання об'єктів нерухомості. Інвестиційний портфель може включати як житлові приміщення, так і комерційні площі.

Українці мають такі ж права на купівлю житла, як і громадяни ЄС. Придбати можна квартири, будинки та комерційну нерухомість. Що потрібно мати для того, щоб купити квартиру в Румунії:

Паспорт або ID-картка.

Ідентифікаційний номер нерезидента (NIF) – його можна отримати в місцевих податкових органах.

Договір купівлі-продажу, оформлений у нотаріуса.

Необхідно врахувати, що всі договори проходять обов'язкову нотаріальну реєстрацію, а отримання ідентифікаційного номера є першочерговим кроком у процесі оформлення угоди.

Чи можна купити землю?

На відміну від квартир, іноземні громадяни не мають права купувати землю в Румунії як приватні особи. Проте існує законний спосіб обійти це обмеження. Можна зареєструвати в Румунії власну компанію, яка отримує статус юридичної особи.

Після створення фірми вона зможе офіційно придбати земельну ділянку. Таким чином, власник компанії фактично контролюватиме і саму землю, і будівлі, що на ній розташовані. Це дозволяє іноземцям інвестувати в нерухомість без порушення місцевих законів.

Чи дає покупка житла право на ВНЖ або громадянство?

Купівля нерухомості в Румунії автоматично не дає права на ВНЖ чи паспорт. Але є інший шлях:

Оформити тимчасовий вид на проживання (ВНЖ) , якщо доведете, що маєте джерело доходу в країні.

Через 5 років ВНЖ подати документи на ПМЖ .

Після 8 років проживання – подати заяву на громадянство .

Доречі, якщо маєте мету отримати ВНЖ, варто розглянути відкриття бізнесу або роботу в Румунії.

Де шукати нерухомість?

Є декілька основних онлайн-платформ, де можна знайти квартири та будинки:

Olx.ro – популярна дошка оголошень, де багато приватних пропозицій. Imobiliare.ro – один із найбільших сайтів з продажу нерухомості. Storia.ro – зручний фільтр пошуку за регіонами та цінами. Imopedia.ro – перевірений сайт з пропозиціями від агентств. Homezz.ro – варіанти від забудовників і приватних власників.

Для безпечної покупки та уникнення шахраїв краще співпрацювати з місцевими агентами нерухомості та адвокатами.

Як проходить процес купівлі нерухомості?

Процес купівлі нерухомості складається з кількох етапів. Спочатку потрібно обрати об’єкт і звернутися до продавця або агентства. Після цього важливо перевірити всі документи, що можуть зробити юрист або нотаріус.

Якщо все в порядку, підписується попередній договір, у якому фіксуються ціна та умови угоди, а також вноситься завдаток – зазвичай це 5-10% від вартості житла.

Далі оформлюється основний договір у нотаріуса, після чого здійснюється остаточна оплата та реєстрація угоди. Покупцеві також потрібно врахувати додаткові витрати при купівлі нерухомості в Румунії.

Нотаріальні послуги – близько 1% від вартості нерухомості.

Податок на купівлю – 3% (якщо об’єкт продається повторно).

Реєстрація у кадастрі – до 500 євро.

Загальні витрати на оформлення можуть суттєво відрізнятися, тому важливо заздалегідь розрахувати бюджет і врахувати всі можливі платежі.

Хто вкладається в нерухомість в Румунії?

Українці інвестують у житло в Румунії з різними цілями, і серед них можна виділити три основні категорії покупців. Перші – це ті, хто планує залишитися тут на постійне проживання. Вони зазвичай мають бюджет у межах 60-70 тисяч євро, якого вистачає на придбання однокімнатної квартири.

Друга група складається з інвесторів, які купують житло з двома або трьома спальнями, щоб здавати його в оренду та отримувати пасивний дохід. Треті – це покупці, які розглядають житло як актив і вкладають у квартири вартістю від 90 до 140 тисяч євро, маючи на меті їх подальший перепродаж із вигодою.

Крім того, багато українців, які тимчасово мешкають в інших країнах Європи, також розглядають Румунію як місце для нового дому. Вони звертаються до місцевих агентств нерухомості, пояснюючи, що хочуть переїхати саме сюди. Основними аргументами стає близькість до України та вигідніші умови купівлі нерухомості порівняно з іншими європейськими країнами.

Румунія – вигідний варіант для купівлі нерухомості

Румунія посідає друге місце серед європейських країн з найдешевшим житлом після Боснії та Герцеговини. Дослідження охопило 68 міст у 23 країнах, і за його даними, середня ціна за квадратний метр на нерухомість в Румунії становить 1266 євро. Це на 7,3% більше, ніж у попередньому році.

Найвищі ціни на житло зафіксовані в Клуж-Напоці, Бухаресті та Брашові. Попри це, нерухомість у Румунії залишається привабливою для покупців завдяки доступним цінам і вигідним умовам інвестування.