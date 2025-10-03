Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Жилье в еврозоне подорожало на 5,1%: Португалия, Болгария и Венгрия стали лидерами роста

недвижимость, дома
Цены на жилье в еврозоне выросли. / Freepik

Во втором квартале 2025 года на рынке жилья еврозоны и ЕС зафиксирован существенный рост. Цены на жилье выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше жилая недвижимость подорожала в Португалии (+17,2%), Болгарии (+15,5%) и Венгрии (+15,1%).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Эти показатели демонстрируют незначительное замедление по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда рост цен составил 5,3% в еврозоне.

Динамика цен на жилье в странах ЕС

Анализ данных государств-членов показал, что во втором квартале 2025 года двадцать пять стран продемонстрировали годовой рост цен и только одна — годовое снижение. Единственное падение было зарегистрировано в Финляндии (-1,3%).

Топ-20 стран, в которых цена на жилье выросла больше всего:

  1. Португалия – 17.2%;
  2. Болгария – 15.5%;
  3. Венгрия – 15.1%;
  4. Хорватия – 13.2%;
  5. Испания – 12.8%;
  6. Словакия – 11.3%;
  7. Чехия – 10.5%;
  8. Нидерланды – 9.5%;
  9. Литва – 8.8%;
  10. Ирландия – 7.7%;
  11. Дания – 7.3%;
  12. Латвия – 6.7%;
  13. Исландия – 6.3%;
  14. Мальта – 5.6%;
  15. Эстония – 5.5%;
  16. Словения – 5.5%;
  17. Норвегия – 5.3%;
  18. Польша – 4.7%;
  19. Румыния – 4.7%;
  20. Люксембург – 4,6%.

Что касается квартального сравнения (II квартал 2025 года по I квартал 2025 года), цены снизились лишь в двух государствах-членах ЕС (-0,2% во Франции и -0,1% в Бельгии).  

Ранее сообщалось, что в стране вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма.

Автор:
Татьяна Ковальчук