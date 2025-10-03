Жилье в еврозоне подорожало на 5,1%: Португалия, Болгария и Венгрия стали лидерами роста

Во втором квартале 2025 года на рынке жилья еврозоны и ЕС зафиксирован существенный рост. Цены на жилье выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше жилая недвижимость подорожала в Португалии (+17,2%), Болгарии (+15,5%) и Венгрии (+15,1%).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Эти показатели демонстрируют незначительное замедление по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда рост цен составил 5,3% в еврозоне.

Динамика цен на жилье в странах ЕС

Анализ данных государств-членов показал, что во втором квартале 2025 года двадцать пять стран продемонстрировали годовой рост цен и только одна — годовое снижение. Единственное падение было зарегистрировано в Финляндии (-1,3%).

Топ-20 стран, в которых цена на жилье выросла больше всего:

Португалия – 17.2%; Болгария – 15.5%; Венгрия – 15.1%; Хорватия – 13.2%; Испания – 12.8%; Словакия – 11.3%; Чехия – 10.5%; Нидерланды – 9.5%; Литва – 8.8%; Ирландия – 7.7%; Дания – 7.3%; Латвия – 6.7%; Исландия – 6.3%; Мальта – 5.6%; Эстония – 5.5%; Словения – 5.5%; Норвегия – 5.3%; Польша – 4.7%; Румыния – 4.7%; Люксембург – 4,6%.

Что касается квартального сравнения (II квартал 2025 года по I квартал 2025 года), цены снизились лишь в двух государствах-членах ЕС (-0,2% во Франции и -0,1% в Бельгии).

Ранее сообщалось, что в стране вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма.