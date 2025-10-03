- Категория
Жилье в еврозоне подорожало на 5,1%: Португалия, Болгария и Венгрия стали лидерами роста
Во втором квартале 2025 года на рынке жилья еврозоны и ЕС зафиксирован существенный рост. Цены на жилье выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше жилая недвижимость подорожала в Португалии (+17,2%), Болгарии (+15,5%) и Венгрии (+15,1%).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.
Эти показатели демонстрируют незначительное замедление по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда рост цен составил 5,3% в еврозоне.
Динамика цен на жилье в странах ЕС
Анализ данных государств-членов показал, что во втором квартале 2025 года двадцать пять стран продемонстрировали годовой рост цен и только одна — годовое снижение. Единственное падение было зарегистрировано в Финляндии (-1,3%).
Топ-20 стран, в которых цена на жилье выросла больше всего:
- Португалия – 17.2%;
- Болгария – 15.5%;
- Венгрия – 15.1%;
- Хорватия – 13.2%;
- Испания – 12.8%;
- Словакия – 11.3%;
- Чехия – 10.5%;
- Нидерланды – 9.5%;
- Литва – 8.8%;
- Ирландия – 7.7%;
- Дания – 7.3%;
- Латвия – 6.7%;
- Исландия – 6.3%;
- Мальта – 5.6%;
- Эстония – 5.5%;
- Словения – 5.5%;
- Норвегия – 5.3%;
- Польша – 4.7%;
- Румыния – 4.7%;
- Люксембург – 4,6%.
Что касается квартального сравнения (II квартал 2025 года по I квартал 2025 года), цены снизились лишь в двух государствах-членах ЕС (-0,2% во Франции и -0,1% в Бельгии).
Ранее сообщалось, что в стране вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма.