В Испании фиксируют стремительный рост цен на недвижимость: большинство местных не в состоянии самостоятельно приобрести жилье

барселона жилье дома море набережная пляж
Барселона является лидером из самых дорогих квартир. / Freepik

В 2025 году рынок недвижимости Испании продолжает быть активным и привлекательным для покупателей, но и требовательным из-за высоких цен и роста спроса. Среди ключевых тенденций – повышение стоимости жилья, изменения в кредитовании и доступные государственные программы поддержки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Idealista News.

Цены на жилье продолжают расти

По данным квартального отчета, средняя цена квадратного метра жилья в сентябре 2025 года составила 2517 €, что на 15,3% больше, чем год назад, и на 3,2% больше, чем в предыдущем квартале. Такая тенденция обусловлена дисбалансом между ограниченным предложением и растущим спросом.

Самыми дорогими являются Мадрид и Барселона - в среднем квадратный метр здесь стоит от 3500 €, немного дешевле Валенсия - от 2000 € за квадратный метр, в малых городах можно найти варианты за 1200 - 1500 €.

Большинство полагается на ипотеку

Значительная часть покупателей пользуется ипотекой: 72% берут кредит, часто вместе с собственными сбережениями (58,4%) или за счет семьи (14%). Только 27,6% могут оплатить покупку наличными.

По данным Ассоциации регистраторов недвижимости, в августе 2025 года в Испании было зарегистрировано 47 729 продаж жилья, что поменьше, чем за тот же месяц прошлого года. Но в целом динамика транзакций остается стабильной. Ипотечные кредиты на покупку жилья росли: в августе выдано 33117 новых ипотек, что на 7,8% больше, чем год назад.

Помощь покупателям

Правительство Испании и региональные администрации предлагают различные государственные гранты и льготы для покупателей. Это могут быть как гарантийные программы для молодежи и больших семей, так и налоговые кредиты и субсидии на платежи по ипотеке. Некоторые регионы имеют свои программы поддержки. Среди них – гарантии ипотеки для молодых людей или субсидии для первого жилья.

Напомним, цены на жилье выросли в ряде стран ЕС: больше всего недвижимость подорожала в Португалии (+17,2%), Болгарии (+15,5%) и Венгрии (+15,1%).

Автор:
Ярослава Тюпка