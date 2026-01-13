Рынок недвижимости в Италии может выйти в лидеры Европы в 2026 году после скандалов с разрешениями

Рынок недвижимости Италии имеет все шансы стать одним из лидеров Европы уже в 2026 году. Политическая стабильность в стране и наведение порядка в регулировании после громкого скандала со строительными разрешениями в Милане постепенно возвращают доверие инвесторов. И это происходит даже несмотря на ограниченное предложение на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По прогнозу аналитиков, объем сделок с недвижимостью в Италии в этом году вырастет на 8,4% — до 175,8 млрд евро (около 205 млрд долларов США). Более 80% этой суммы придется на жилую недвижимость, которая остается ключевым драйвером рынка.

По оценкам Scenari Immobiliari, динамика итальянского рынка будет выглядеть более сильной, чем в большинстве европейских стран. Для сравнения, рынок недвижимости Испании может вырасти на 7%, Великобритании — на 6,6%, Германии — на 4,1%, а Франции — лишь на 3,2%.

Строительный скандал в Милане

Серьезным ударом по настроениям инвесторов стал строительный скандал в Милане, получивший огласку в 2024 году. Речь шла об ускоренной выдаче разрешений на строительство высотных зданий, что вызвало беспокойство относительно возможного оттока иностранного капитала.

Последствия оказались ощутимыми: в Милане — крупнейшем рынке недвижимости Италии — было заморожено более 100 строительных проектов после вмешательства суда. Еще год назад аналитики Scenari Immobiliari предупреждали, что затяжной тупик может стоить городу до 38 млрд евро потерянных инвестиций в течение десяти лет — как непосредственно в недвижимость, так и из-за негативного влияния на местную экономику.

Как рынку удалось выровняться

Несмотря на прогнозы, рынок сохраняет привлекательность для инвесторов. По данным Scenari Immobiliari, в 2025 году объем сделок с недвижимостью в Италии вырос почти на 7%, что вывело страну на второе место в Европе после Испании.

Эксперты обращают внимание, что в значительной степени на этот факт повлиял период стабилизации во время трехлетнего правления премьер-министра Джорджии Мэлони.

В местных компаниях отмечают, что ожидаемого оттока капитала не произошло. Расследование повысили требования инвесторов к проверке активов. Уровень проверки объектов перед покупкой стал самым глубоким за последние 25 лет.

Девелоперы добавляют, что более жесткие правила устранили главную проблему рынка — неопределенность в толковании строительных норм.

Дополнительным положительным сигналом для инвесторов является снижение спреда между итальянскими и немецкими облигациями, улучшение рейтинговых прогнозов и опережающая динамика Миланской биржи по сравнению с другими европейскими площадками.

Отдельную роль играет и привлекательный налоговый режим — фиксированный налог для очень состоятельных иностранцев, за последние годы приведший в Италию немало миллионеров.

Олимпийские игры и влияние на рынок

Милан снова возвращается в фокус внимания накануне зимних Олимпийских игр 2026 года, которые город будет принимать вместе с Кортина-д'Ампеццо. Событие уже подпитывает деловую активность и приток средств в экономику: по прогнозу Банка Италии рост ВВП ускорится до 0,7% в 2026 году после 0,5% в 2025-м. Впрочем, эксперты отмечают, что эффект Олимпиады для рынка недвижимости, вероятно, будет непродолжительным и сосредоточится, прежде всего, в гостиничном и туристическом сегментах.

Что сдерживает рост?

В то же время, главным вызовом для рынка остается дефицит нового предложения. Аналитики Scenari Immobiliari прогнозируют увеличение инвестиций в недвижимость до 12 млрд евро в 2026 году, однако предостерегают: нехватка новых проектов может сдерживать дальнейший рост. В 2025 году количество сделок с жилой недвижимостью выросло на 7%, но доля новостроек составила лишь 10% — существенно ниже привычного для рынка уровня.

