Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Наличный курс:

USD

43,35

43,20

EUR

50,79

50,57

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок недвижимости в Италии может выйти в лидеры Европы в 2026 году после скандалов с разрешениями

Италия город архитектура дома улица река
Итальянский рынок недвижимости имеет все шансы обойти Испанию и других европейских лидеров / Freepik

Рынок недвижимости Италии имеет все шансы стать одним из лидеров Европы уже в 2026 году. Политическая стабильность в стране и наведение порядка в регулировании после громкого скандала со строительными разрешениями в Милане постепенно возвращают доверие инвесторов. И это происходит даже несмотря на ограниченное предложение на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По прогнозу аналитиков, объем сделок с недвижимостью в Италии в этом году вырастет на 8,4%  до 175,8 млрд евро (около 205 млрд долларов США). Более 80% этой суммы придется на жилую недвижимость, которая остается ключевым драйвером рынка.

По оценкам Scenari Immobiliari, динамика итальянского рынка будет выглядеть более сильной, чем в большинстве европейских стран. Для сравнения, рынок недвижимости Испании может вырасти на 7%, Великобритании  на 6,6%, Германии  на 4,1%, а Франции  лишь на 3,2%.

Строительный скандал в Милане

Серьезным ударом по настроениям инвесторов стал строительный скандал в Милане, получивший огласку в 2024 году. Речь шла об ускоренной выдаче разрешений на строительство высотных зданий, что вызвало беспокойство относительно возможного оттока иностранного капитала.

Последствия оказались ощутимыми: в Милане  крупнейшем рынке недвижимости Италии  было заморожено более 100 строительных проектов после вмешательства суда. Еще год назад аналитики Scenari Immobiliari предупреждали, что затяжной тупик может стоить городу до 38 млрд евро потерянных инвестиций в течение десяти лет — как непосредственно в недвижимость, так и из-за негативного влияния на местную экономику.

Как рынку удалось выровняться

Несмотря на прогнозы, рынок сохраняет привлекательность для инвесторов. По данным Scenari Immobiliari, в 2025 году объем сделок с недвижимостью в Италии вырос почти на 7%, что вывело страну на второе место в Европе после Испании.

Эксперты обращают внимание, что в значительной степени на этот факт повлиял период стабилизации во время трехлетнего правления премьер-министра Джорджии Мэлони.

В местных компаниях отмечают, что ожидаемого оттока капитала не произошло. Расследование повысили требования инвесторов к проверке активов. Уровень проверки объектов перед покупкой стал самым глубоким за последние 25 лет.

Девелоперы добавляют, что более жесткие правила устранили главную проблему рынка  неопределенность в толковании строительных норм.

Дополнительным положительным сигналом для инвесторов является снижение спреда между итальянскими и немецкими облигациями, улучшение рейтинговых прогнозов и опережающая динамика Миланской биржи по сравнению с другими европейскими площадками.

Отдельную роль играет и привлекательный налоговый режим — фиксированный налог для очень состоятельных иностранцев, за последние годы приведший в Италию немало миллионеров.

Олимпийские игры и влияние на рынок

Милан снова возвращается в фокус внимания накануне зимних Олимпийских игр 2026 года, которые город будет принимать вместе с Кортина-д'Ампеццо. Событие уже подпитывает деловую активность и приток средств в экономику: по прогнозу Банка Италии рост ВВП ускорится до 0,7% в 2026 году после 0,5% в 2025-м. Впрочем, эксперты отмечают, что эффект Олимпиады для рынка недвижимости, вероятно, будет непродолжительным и сосредоточится, прежде всего, в гостиничном и туристическом сегментах.

Что сдерживает рост?

В то же время, главным вызовом для рынка остается дефицит нового предложения. Аналитики Scenari Immobiliari прогнозируют увеличение инвестиций в недвижимость до 12 млрд евро в 2026 году, однако предостерегают: нехватка новых проектов может сдерживать дальнейший рост. В 2025 году количество сделок с жилой недвижимостью выросло на 7%, но доля новостроек составила лишь 10%  существенно ниже привычного для рынка уровня.

Напомним, в Испании фиксируют стремительный рост цен на квартиры на 15,3%, что обусловлено дисбалансом между ограниченным предложением и растущим спросом.

Автор:
Ярослава Тюпка