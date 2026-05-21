Скандал с закупками в Минобороны: тысячи военных чуть не отравили опасными сухпайками

В Киеве разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств во время обеспечения украинских военных питанием.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Бюро экономической безопасности.

Из-за поставок в воинские части ВСУ непригодных и запрещенных к использованию суточных полевых наборов продуктов государству нанесен ущерб более чем на 71 млн грн.

180 тысяч бракованных комплектов

Следствие установило, что преступная деятельность развернулась в течение 2022 года. Директора нескольких частных компаний организовали поставку военным более 180 тысяч комплектов суточных сухпайков.

Однако значительная часть этой продукции не отвечала государственным требованиям качества и безопасности, была непригодна для потребления и вообще запрещена к использованию в армии.

Чтобы беспрепятственно реализовать схему и получить бюджетное финансирование, должностные лица предприятий пошли на служебный подлог. Они систематически вносили недостоверные сведения в официальную документацию.

В частности, в декларациях производителя отмечалось, что рационы полностью соответствуют утвержденным техническим условиям (ТУ) и стандартам безопасности, что фактически являлось обманом.

В результате подделки документов некачественные и опасные наборы продуктов массово попали в боевые подразделения.

Более 71 млн грн убытков

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины из-за ненадлежащего контроля и небрежного выполнения служебных обязанностей в условиях военного положения допустили поставки товаров, запрещенных к использованию.

В настоящее время общая сумма ущерба, нанесенного государству в лице оборонного ведомства, официально оценивается в 71,1 млн грн.

Все участники сообщены о подозрении. Поставщикам инкриминируют завладение средствами, служебный подлог и введение в обращение опасной продукции. Эксчиновникам – небрежное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.

В суд подано ходатайство о содержании руководителей компаний под стражей с альтернативой залога в размере нанесенного ущерба. Следствие продолжается. Проверяются другие возможные эпизоды и причастные лица.

Напомним, 17 апреля Департамент стратегических расследований Нацполиции провел масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в сфере обеспечения Вооруженных Сил Украины топливной древесиной. Правоохранители провели 49 обысков на территории Киева и 15 областей страны.