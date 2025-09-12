Сделка на армейских кроватях: экскомандира воинской части подозревают в миллионном ущербе

На Львовщине бывшего командира воинской части подозревают в нанесении миллионного ущерба государству. Подозреваемый закупил армейские кровати по ценам, которые были значительно выше рыночных. В результате такой сделки государство понесло убытки в размере более 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

Детали дела

Следствие установило, что в мае 2022 года должностное лицо не провело надлежащего мониторинга рынка и подписало соглашение по почти вдвое завышенным ценам. В то время актуальная стоимость аналогичного количества коек составляла около 3,8 млн грн.

К тому же часть получила от подрядчика лишь 180 единиц более чем на 1,1 млн грн, а остальные так и не были доставлены. Несмотря на это, командир дал указание перечислить коммерсанту 6,5 млн грн за всю партию, хотя стоимость каждого комплекта кровати была почти на 30% выше рыночной. В результате государство потеряло более 2,6 млн. грн.

В настоящее время фигурант занимает должность заместителя председателя Золочевской районной военной администрации. Ему инкриминируют небрежное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), что предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Это уже не первое обвинение в адрес подозреваемого. В прошлом году ему также было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму более 37 миллионов гривен при закупке резервуаров. Это дело уже находится на рассмотрении суда.

Напомним, в июне сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, который согласовал закупку 5 тысяч двухъярусных коек для воинских частей по завышенным ценам.