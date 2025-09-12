Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оборудка на армійських ліжках: екскомандира військової частини підозрюють у мільйонних збитках

підозрюваний
На Львівщині екскомандира військової частини завдав державі мільйонних збитків. / Офіс Генерального прокурора України

На Львівщині колишнього командира військової частини підозрюють у завданні мільйонних збитків державі. Підозрюваний закупив армійські ліжка за цінами, що були значно вищими за ринкові. Унаслідок такої оборудки держава зазнала збитків у розмірі понад 2,6 мільйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Деталі справи

Слідство встановило, що у травні 2022 року посадовець не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду за майже удвічі завищеними цінами. На той час актуальна вартість аналогічної кількості ліжок становила близько 3,8 млн грн.

До того ж частина отримала від підрядника лише 180 одиниць на понад 1,1 млн грн, а решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав вказівку перерахувати комерсанту 6,5 млн грн за всю партію, хоча вартість кожного комплекту ліжка була майже на 30% вищою від ринкової. У результаті держава втратила понад 2,6 млн грн.

Наразі фігурант обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), що передбачає до 8 років ув'язнення.

Це вже не перше звинувачення на адресу підозрюваного. Минулого року йому також було висунуто обвинувачення у завданні збитків на суму понад 37 мільйонів гривень під час закупівлі резервуарів. Ця справа вже знаходиться на розгляді суду.

Нагадаємо, у червні працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за завищеними цінами.

Автор:
Тетяна Ковальчук