Оборудка на армійських ліжках: екскомандира військової частини підозрюють у мільйонних збитках

На Львівщині колишнього командира військової частини підозрюють у завданні мільйонних збитків державі. Підозрюваний закупив армійські ліжка за цінами, що були значно вищими за ринкові. Унаслідок такої оборудки держава зазнала збитків у розмірі понад 2,6 мільйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Деталі справи

Слідство встановило, що у травні 2022 року посадовець не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду за майже удвічі завищеними цінами. На той час актуальна вартість аналогічної кількості ліжок становила близько 3,8 млн грн.

До того ж частина отримала від підрядника лише 180 одиниць на понад 1,1 млн грн, а решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав вказівку перерахувати комерсанту 6,5 млн грн за всю партію, хоча вартість кожного комплекту ліжка була майже на 30% вищою від ринкової. У результаті держава втратила понад 2,6 млн грн.

Наразі фігурант обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), що передбачає до 8 років ув'язнення.

Це вже не перше звинувачення на адресу підозрюваного. Минулого року йому також було висунуто обвинувачення у завданні збитків на суму понад 37 мільйонів гривень під час закупівлі резервуарів. Ця справа вже знаходиться на розгляді суду.

Нагадаємо, у червні працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за завищеними цінами.