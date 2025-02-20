Закупив неякісних консервів майже на 1 млн грн: судитимуть заступника командира військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершилирозслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, заступник командира, який відповідальний за забезпечення харчового резерву, уклав угоду з приватним підприємцем на постачання 300 тонн м’ясних консервів, але не перевірив якість продукції, яка не відповідала визначеним нормам, та планував відправити її бійцям.

Завдяки роботі співробітників ДБР, які здійснюють постійний моніторинг забезпечення військовослужбовців, вдалося запобігти можливому масовому отруєнню бійців.

Відповідними органами були проведені лабораторні дослідження, які показали, що м’ясні консерви не відповідають вимогам держстандарту та є небезпечними для здоров’я людини.

Наразі заступнику командира висунуто обвинувачення у недбалому ставленні до військової служби за ч. 4 ст. 425 Криміналього кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Обвинувачений відсторонений від посади. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків. Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.