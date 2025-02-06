Переплатив 8,5 млн грн за ліжка: командир військової частини на Львівщині отримав підозру

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.

Про це 6 лютого повідомила пресслужба ДБР.

За інформацією слідчих, продукція купувалась напряму у постачальників, без застосування встановлених процедур. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок.

"Таким чином було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень", — йдеться у повідомленні бюро.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Санкція вищевказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі відповідними органами вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, у січні Державне бюро розслідувань викрило посадовців Сил логістики Збройних сил України у закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. В результаті таких дій державі було завдано збитків на суму понад 83 млн грн.