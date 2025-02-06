Переплатил 8,5 млн грн за кровати: командир воинской части во Львовской области получил подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области, который в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

По информации следователей, продукция покупалась напрямую у поставщиков, без применения установленных процедур. Командир части разрешил произвести оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок.

"Таким образом было закуплено более 3 тыс. коек ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен", — говорится в сообщении бюро.

Командир воинской части подозревается в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Соответствующими органами предпринимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, в январе Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Сил логистики Вооруженных сил Украины в закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. В результате таких действий государству был нанесен ущерб на сумму более 83 млн грн.