ГБР расследует поставку бракованных пулеметов, мгновенно выходивших из строя: объявлены подозрения (ФОТО, ВИДЕО)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны и двум руководителям государственного предприятия, поставившим в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщают в ГБР и Офисе генерального прокурора, следователи при содействии министерства установили, что департамент в 2022 году заключил с ГП договоры на поставку 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов ДШК.

В то же время, как отмечают правоохранители, чиновники провернули сделку, по которой вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. При этом была поставлена лишь половина пулеметов от заявленного количества.

"200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и никаких сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов", — говорят в ГБР.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Ущерб от этого установлен в 193 миллиона гривен, то есть вся сумма закупки. Всем трем должностным лицам инкриминируется часть 5 статьи 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой), часть 2 статьи 114-1 (препятствование деятельности Вооруженных сил Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Кроме того, руководителям госпредприятия также сообщено о подозрении по части 2 статьи 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Отмечается, что год назад этому же должностному лицу Минобороны и его сообщникам было сообщено о подозрении в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для ВСУ.