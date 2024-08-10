Разворовали 1,5 млрд грн на оборону: в ходе масштабной спецоперации разоблачены 28 служащих по всей Украине (ФОТО)

В Украине провели масштабную спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению средств из бюджета, выделенных на нужды обороны Украины. Общая сумма ущерба государству составляет более 1,5 млрд грн. Сообщено о подозрении 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что к хищению причастны служащие Министерства обороны, воинских частей, ТЦК и СП, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих регионах Украины

Сообщается, что по результатам следственных действий сообщено о подозрении 28 лицам, из них 9 – в составе организованных преступных групп.

Среди подозреваемых – начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур.

"Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами во время закупок товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подделки и использования поддельных документов", — отмечают в Офис.

Правоохранители уточняют, что одному из подозреваемых – начальнику Главного управления Минобороны инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

"Зная о наличии госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что в рамках следствия правоохранители провели более 65 обысков в учреждениях, организациях на всей территории Украины (Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что это уже вторая масштабная спецоперация стражей порядка по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Ранее было сообщено о подозрении 30 лицам, проведено более 70 обысков, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн грн.