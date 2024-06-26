Чиновника "Укрэнерго" поймали на "распиле" 10 миллионов гривен на бронежилетах

Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачило начальника департамента безопасности Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на растрате 10,3 миллиона гривен на закупке бронежилетов у компании, не занимавшейся их производством.

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Как сообщают НАБУ и СБУ, бывший уже чиновник, отвечавший за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, весной 2022 года обеспечил приобретение для сотрудников энергокомпании средств индивидуальной защиты у заранее определенного поставщика по цене, вдвое превышавшей рыночную.

Более того, по данным следствия, эта коммерческая структура в действительности не имела необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществляла производство подобной продукции.

Отметим при этом, что в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры говорится, что "предприятию-поставщику излишне уплачено более 8 миллионов гривен".

26 июня фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Статья же предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Подробности дела

Отметим, что СМИ сообщали о проведении расследования возможной закупки "Укрэнерго" бронежилетов 4-го класса по завышенной стоимости еще осенью прошлого года.

По версии следствия, в период с марта по май 2022 года "Укрэнерго" приобрело у ООО "ТОП Трейдинг Лайн" бронежилеты по цене 16 500 гривен (с НДС), тогда как та же компания продавала их другим покупателям по ценам от 8 530 до 11 750 гривен.

Тогда две экспертизы установили, что стоимость бронежилетов в апреле 2022 года составляла 8167 или 8193 гривен (с НДС) за единицу. Таким образом, вероятный ущерб государству оценивался в 10,26 миллиона гривен.

В рамках расследования НАБУ провело обыски у начальника управления цепями поставок "Укрэнерго" Олега Пояна, бывшего экономиста отдела маркетингового исследования и экономической безопасности Сергея Шереметы, а также директора по закупкам Марины Безруковой (последняя ныне возглавляет "Агентство оборонных закупок").

У них были изъяты мобильные телефоны и ноутбук, на которых нашли переписку, касавшуюся этой закупки. Техника была признана вещественным доказательством, на нее наложен арест, оставшийся в силе после рассмотрения апелляций адвокатов.