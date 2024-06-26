Посадовця "Укренерго" піймали на "розпилі" 10 мільйонів гривень на бронежилетах

Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Служби безпеки України викрило начальника департаменту безпеки Національної енергетичної компанії "Укренерго" на розтраті 10,3 мільйона гривень на закупівлі бронежилетів у компанії, яка взагалі їх виробництвом не займалася.

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Як повідомляють НАБУ та СБУ, колишній вже посадовець, що відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, навесні 2022 року забезпечив придбання для співробітників енергокомпанії засобів індивідуального захисту у наперед визначеного постачальника за ціною, вдвічі вищою за ринкову.

Більш того, за даними слідства, ця комерційна структура насправді не мала необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснювала виробництво подібної продукції.

Зазначимо при цьому, що в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури йдеться, що "підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 8 мільйонів гривень".

Відтак, фігуранту 26 червня було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Стаття передбачає покарання до шести років позбавлення свободи.

Подробиці справи

Зазначимо, що ЗМІ повідомляли про проведення розслідування щодо можливої закупівлі бронежилетів 4-го класу за завищеною вартістю "Укренерго" ще восени минулого року.

За версією слідства, в період з березня по травень 2022 року "Укренерго" придбало у ТОВ "ТОП Трейдінг Лайн" бронежилети за ціною 16 500 гривень (з ПДВ), тоді як та ж компанія продавала їх іншим покупцям за цінами від 8 530 до 11 750 гривень.

Тоді дві експертизи встановили, що вартість бронежилетів у квітні 2022 року становила 8 167 або 8 193 гривень (з ПДВ) за одиницю. Таким чином, ймовірні збитки державі оцінювалися у 10,26 мільйона гривень.

У рамках розслідування НАБУ провело обшуки у начальника управління ланцюгами поставок "Укренерго" Олега Пояна, колишнього економіста відділу маркетингового дослідження та економічної безпеки Сергія Шеремети, а також директорки із закупівель Марини Безрукової (остання нині очолює “Агенцію оборонних закупівель”).

У всіх трьох було вилучено мобільні телефони та ноутбук, на яких знайшли листування щодо цієї закупівлі. Техніка була визнана речовим доказом і на неї наклали арешт, який залишився в силі після розгляду апеляцій адвокатів.