Растрата более 100 млн грн госсредств на закупках для ВСУ: разоблачены должностные лица государственных учреждений

Правоохранители обнаружили организаторов и участников схем хищения более 100 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. В рамках расследования было проведено более 70 обысков. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Было обнаружено, что должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов государственных учреждений Вооруженных Сил Украины вместе с подконтрольными физическими лицами-предпринимателями заключали прямые договоры на поставку топливной древесины.

В Харьковской области детективы разоблачили преступную организацию, в состав которой входили начальники топливной группы, уполномоченное лицо по проведению государственных закупок квартирно-эксплуатационного отдела и двое физических лиц-предпринимателей.

В Запорожье работники БЭБ объявили о подозрении шести лицам в присвоении государственных средств путем злоупотребления служебным положением. Среди подозреваемых главные бухгалтеры и четыре подрядчика.

В то же время правоохранители в Киеве сообщили о подозрении руководителю одной из квартирно-эксплуатационных частей Житомирской области.

В общей сложности, более пятнадцати фигурантам было сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к завладению денежными средствами.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении начальника департамента безопасности Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в растрате 10,3 миллиона гривен на закупки бронежилеты у компании, которая не занималась их производством. Как стало известно, чиновник, ответственный за проверку поставщиков, организовал закупку бронежилетов по завышенной цене, вдвое превышая рыночную стоимость.

Согласно следствию, у этой компании не было необходимых лицензий и разрешительных документов. 6 июня фигуранту было доложено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых изъята техника, признанная вещественными доказательствами.