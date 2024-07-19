Розтрата понад 100 млн грн держкоштів на закупівлях для ЗСУ: викрито посадовців державних установ

Правоохоронці виявили організаторів і учасників схем розкрадання понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених для потреб Збройних сил України. У рамках розслідування було проведено понад 70 обшуків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Було виявлено, що посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів державних установ Збройних Сил України, разом з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, укладали прямі договори на постачання паливної деревини.

На Харківщині детективи викрили злочинну організацію, до складу якої входили начальники паливної групи, уповноважена особа з проведення державних закупівель квартирно-експлуатаційного відділу та двоє фізичних осіб-підприємців.

У Запоріжжі працівники БЕБ оголосили про підозру шести особам у привласненні державних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Серед підозрюваних головні бухгалтери та чотири підрядники.

У той же час, правоохоронці у Києві повідомили про підозру керівнику однієї з квартирно-експлуатаційних частин Житомирської област

Загалом, понад п'ятнадцяти фігурантам було повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до заволодіння коштами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про викриття начальника департаменту безпеки Національної енергетичної компанії "Укренерго" у розтраті 10,3 мільйона гривень на закупівлі бронежилетів у компанії, яка не займалася їх виробництвом. Як стало відомо, посадовець, відповідальний за перевірку постачальників, організував закупівлю бронежилетів за завищеною ціною, вдвічі перевищуючи ринкову вартість.

Згідно зі слідством, ця компанія не мала необхідних ліцензій і дозвільних документів. 6 червня фігуранту було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. В рамках розслідування були проведені обшуки, у ході яких вилучено техніку, що була визнана речовими доказами.