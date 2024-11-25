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Минобороны впервые заказало производство техники под госгарантии: сколько миллиардов и на что потратят

боевая машина таврия
Иллюстративное фото: Минобороны

Министерство обороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией. Как говорится в сообщении ведомства, общая сумма первых сделок составляет 4,4 миллиарда гривен.

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Предусмотрено, что изготовитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства. В свою очередь, государство предоставит соответствующие гарантии погашения ссуды за средства государственного бюджета.

Речь идет об изготовлении и поставке 100 специальных бронированных боевых машин и 100 эвакуационных машин. Компания-производитель и другие детали сделки не раскрываются из соображений безопасности.

"Этими контрактами мы открываем новую страницу в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором. Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий является важным сигналом для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией", – подчеркнул замминистра Дмитрий Клименков.

Как отметил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, в госбюджете-2024 на государственные гарантии под контракты, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, предусмотрено до 30 миллиардов гривен.

"Государственные гарантии – это дополнительный финансовый инструмент для закупок военной техники для ВСУ с длинным циклом производства. С помощью таких гарантий Минобороны масштабирует возможности отечественного ОПК", – указал он.

Задействование нового инструмента финансирования оборонных закупок в министерстве называют отдельным направлением их реформирования, предусматривающим обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что критически важно для удовлетворения потребностей ВСУ в условиях отпора агрессору.

Напомним также, что ранее в этом месяце в Минобороны сообщали, что с начала года его "Агентство оборонных закупок" — ныне единственный закупщик для армии — заключило контракты на поставку более 11 тысяч средств радиоэлектронной борьбы общей стоимостью более 6 миллиардов гривен. Большинство из них уже переданы в ВСУ.

Автор:
Тимофей Беспятов