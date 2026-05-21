Скандал із закупівлями в Міноборони: тисячі військових ледь не отруїли небезпечними сухпайками

У Києві викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів під час забезпечення українських військових харчуванням.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Через постачання до військових частин ЗСУ непридатних та заборонених до використання добових польових наборів продуктів державі завдано збитків на понад 71 млн грн.

180 тисяч бракованих комплектів

Слідство встановило, що злочинна діяльність розгорнулася протягом 2022 року. Директори кількох приватних компаній організували постачання військовим понад 180 тисяч комплектів добових сухпайків.

Проте значна частина цієї продукції не відповідала державним вимогам якості та безпечності, була непридатною для споживання і взагалі забороненою до використання в армії.

Щоб безперешкодно реалізувати схему та отримати бюджетне фінансування, службові особи підприємств пішли на службове підроблення. Вони систематично вносили недостовірні відомості до офіційної документації.

Зокрема, у деклараціях виробника зазначалося, що раціони повністю відповідають затвердженим технічним умовам (ТУ) та стандартам безпеки, що фактично було обманом.

У результаті підробки документів неякісні та небезпечні набори продуктів масово потрапили до бойових підрозділів.

Понад 71 млн грн збитків

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України через неналежний контроль та недбале виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану допустили постачання товарів, заборонених до використання.

Наразі загальна сума збитків, завданих державі в особі оборонного відомства, офіційно оцінюється у 71,1 млн грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Ексчиновникам – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

До суду подано клопотання про тримання керівників компаній під вартою з альтернативою застави у розмірі завданих збитків. Слідство триває. Перевіряються інші можливі епізоди та причетні особи.

Нагадаємо, 17 квітня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції провів масштабну операцію з викриття корупційних схем у сфері забезпечення Збройних Сил України паливною деревиною. Правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва та 15 областей країни.